Grov skadegörelse i Mullhyttan: hel förskoleavdelning måste flytta

Då hela golvet på ena avdelningen är vattenskadat så måste det brytas upp och läggas om. Det handlar om närmare 200 kvadratmeter tror Ingemar Bengtsson som är drifttekniker på Lekebergs kommunfastigheter.

Han räknar med att det kommer att kosta hundratusentals kronor att reparera. Händelsen är polisanmäld och försäkringsbolag ska kopplas in. Under reparationsarbetet som beräknas pågå under resten av året och till februari kommer avdelningen att vara helt stängd. Barnen får gå över till den andra avdelningen vilket orsakar en hel del besvär.

Sören Skårsjö, vd för Lekebergsbostäder AB, berättar att mer har hänt.

– Det finns skador på hängrännor och ventiler och på skolans fasad och någon eller några tar bort stenplattor och slänger omkring.

I Fjugesta har någon eller några ryckt upp ett staket vid Lekplatsen på förskolan Tummeliten och på gräsmattan vid parkeringen på Lekebergsskolan har någon roat sig med att slira runt med ett fordon.

– Vi har polisanmält detta också men det händer inget som vi märker, säger förvaltare Britt Andersson.

Kyl- och frysanläggningen i Centralköket på Lekebergsskolan kök kan stängas av från taket, har någon upptäckt. Flera gånger under sommaren fick fastighetsbolagets personal rycka ut på larm om detta. Tegelpannor har också slängts ned från taket på marken från D-huset och det klottras emellanåt på väggar.

I våras stoppade någon pappershanddukar i handfatet vid matsalen i Tulpanens skola och satte på vattenkranen så vatten rann ut över golvet i entrén som sedan fick brytas upp och bytas.

Vad kan ni göra åt detta?

– Vi vill vädja till föräldrar att det behövs mer vuxennärvaro och reparerar förstås så fort det går och anmäler det till polisen. Men det påverkar ju att vi inte har någon polis på plats här i Lekeberg, säger Sören Skårsjö.

– Förut kunde vi ringa till polisen och de åkte ut och pratade med ungarna så de hade lite koll, säger Britt Andersson.