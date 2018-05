Hon jobbar ända in i kaklet på Sannabadet som öppnar till helgen

– Senaste veckorna har jag blivit nerringd av folk som undrar varför inte badet öppnat redan. Men det är inte senare än det brukar vara. Håkan Agartsson har aldrig öppnat före den 2 juni, säger Martina Nordin som är väldigt glad för att hon jobbat tre somrar förut på badet och vet hur det går till att driva runt anläggningen.

Trots all sol och värme i maj har det inte gått att öppna tidigare på grund av alla förberedelser. Bassängerna har målats och färgen måste torka. Vattnet som sedan fyllts på måste renas ordentligt. "Dammsugare" går till exempel längs botten och samlar ihop allt som växtligheten släpper ifrån sig.

Martina har också tecknat avtal och fyllt i papper till myndigheter för att kunna driva badanläggningen med livsmedelshantering och camping. Ett omfattande kontrollprogram med rutiner för kemikalieanvändning finns också. Kaféet har laddats med hamburgare, fikabröd och inte minst glass till premiären. Så det har varit mycket förberedelser dygnet runt.

Parallellt med detta läser hon till förskollärare i Norrköping så man kan säga att hon nu jobbar "ända in i kaklet". Under fredagen ska Martina lämna in en uppsats så det har blivit minimalt med sömn den sista tiden.

Men hon är inte ensam om alla sysslor vid badet. Pappa Thomas liksom farfar Lennart är med och hjälper till. Sedan har Martina anställt tre säsongsarbetare och det kommer flera feriearbetare i omgångar. Två simlärare har också anställts för simskolan som startar den 18 juni.

Vid premiären kommer bandet Ol´ friends and the brunettes att spela.

– Det känns spännande och kul att dra igång nu, avrundar Martina.