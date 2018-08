C-motion: Åtta timmars hemtjänst per månad utan krav på biståndsbedömning

Ge alla pensionärer som är 80 år och äldre möjlighet att använda hemtjänst i åtta timmar per månad utan krav på att de dessförinnan ska genomgå en biståndsbedömning. Det framför Tuula Marjeta ( C) och Christina Pettersson ( C). De menar att detta skulle ge större valfrihet och mindre byråkrati, och därmed att fler äldre skulle nyttja hemtjänsten. En ökad valfriheten åberopas också, där den äldre själv avgör vilken hemtjänst den vill ha och vem de ska få den av.

-Många av våra äldre låter bli att ansöka om hemtjänst på grund av att de till exempel drar sig för att ta emot hembesök av en biståndshandläggare. De är inte vana vid att ha kontakt med myndigheterna. Genom att ge alla över 80 år rätt till åtta timmars hemtjänst utan biståndsbedömning minskar vi på byråkratin och ökar valfriheten, skriver Tuula Marjeta och Christina Pettersson i motionen.

De åtta timmars hemtjänst skulle den äldre betala för utifrån den vanliga taxa som kommunens hemtjänst har.

Centerpartisterna hänvisar till att denna form av hemtjänst utan biståndsbedömning redan finns i bland annat Västervik och Linköping och att det då borde vara fullt möjligt att genomföra även i Lindesberg.