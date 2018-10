– Det står 14 containrar som tillhör ett företag på platsen – man har brutit sig in i 13 av dem. Man vet just nu inte om eller i så fall vad som stulits, men det är stora värden på det som förvarades i dem, säger Christina Hallin, pressinformatör på Örebropolisen.

Det är just nu oklart hur man tagit sig in i containrarna. Polisen kommer under morgonen att genomföra en brottsplatsundersökning på platsen. Man har just nu ingen misstänkt för brottet.