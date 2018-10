Misstänkt våldsbrott norr om Lindesberg – flera polispatruller till platsen

Larmet kom klockan 13:31.

– Vi fick ett samtal från den aktuella adressen, och under samtalets gång upplevde vi det som att saker och ting eskalerade, så vi satte in flera patruller. När de kom till platsen kunde de snabbt få situationen under kontroll. Ingen person verkar ha skadats fysiskt, säger Stefan Wickberg, pressinformatör på Örebropolisen.

Polisen har gripit en 28-årig man och fört med sig denne till polishuset för förhör. Vilken brottsrubricering det handlar om är oklart.

Förutom polis följde en ambulans med till platsen, men den kunde snabbt vända åter till Lindesberg.