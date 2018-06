Tionde Fröviloppet ska springas nu på lördag

– I dagsläget är närmare 80 stycken löpare anmälda till olika klasser, berättar Erik Spjut från Frövi IK Friidrott och Skidor som är arrangör av tävlingen.

Första start är klockan 09.45 med en ”knatteklass” för de yngsta. Därefter blir det starter under hela förmiddagen och alltsammans avslutas med huvudloppet 5,7 kilometer och 10 kilometer klockan 13 vars bana startar vid Näsbyvallen Mariedal och går via terrängspåret genom centrala Frövi till Prästryggen och tillbaka via gator till terrängspåret och till mål vid Näsbyvallen.