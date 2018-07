Tragedi mitt under ridlägret – islandshästen Ior fick avlivas efter att ha blivit påkörd

Amanda Sundén och hennes mamma Malin Sundén bedriver ridskola, turridning och ridläger hemma på sin gård i Södra Allmänningbo, Riddarhyttan, via sitt företag Slofallets islandshästar. Förra veckan pågick ett familjeläger för en grupp från Stockholm, där fem mammor red tillsammans med sina barn.

– Det var väldigt varmt och fint väder så redan på lägrets andra dag i onsdags bestämde vi oss för att rida med hästarna och bada, säger Malin Sundén.

Amanda och två andra ledare red tillsammans med gruppen, medan Malin skulle komma efter i bil. Totalt var det 14 hästar och ryttare som gav sig iväg på ritten, som mestadels går vid sidan om bilvägarna. Där är det bättre underlag för hästarna, och också säkrare, även om inte trafiken är stor på småvägarna i området.

Den tragiska olyckan inträffade vid bron intill Madsjön. Här satte Trafikverket för ett par år sedan upp ett större järnräcke. Att rida på utsidan är inte tryggt då det finns en djup bäck som rinner under vägen. Och när man rider på vägen på insidan om räckena innebär det om det kommer en bil att hästen kan känna sig trängd och bli rädd, samt det riskerar spruta upp stenar från bilarnas däck mot järnräcket som kan skrämma hästarna.

- Jag har alltid noga uppsikt över vägen innan vi passerar här. Om det kommer en bil så väntar vi med att passera, säger Amanda.

I onsdags var vägen fri från bilar. Tills Amanda och de första hästarna passerat bron. Då kommer en pick up på vägen, med saker lastade på flaket som skramlar.

Bilisten kör över bron samtidigt som ryttarna håller på att passera. Farten är låg, men det hjälps inte. När Amanda, som rider i täten, vänder sig om ser hon hur hästen Litfri från Slofallet, eller Ior som han kallas, skrämd kastar sig tillbaka från det håll han kommit. Ior blir då påkörd på höger framben.

– Han måste ha blivit skrämd av skramlet från flaket. Allt gick mycket fort, säger Amanda.

Ior reds av en av ledarna, som fick hästen över sig vid olyckan. Kvinnan skadade sin hand i fallet och chockades av händelsen.

De övriga hästarna höll sig lugna.

– Efteråt stannade jag på platsen med ett par av de andra så att Ior skulle ha sällskap, medan de övriga i gruppen återvände hem till gården, säger Amanda.

Iors ben var brutet och han avlivades strax efteråt på platsen. En polispatrull kom ut och upprättade en trafikrapport.

Efteråt är tankarna många hos familjen Sundén.

– På en gård lever man hela tiden nära både liv och död. Men under våra tolv år med den här verksamheten har vi aldrig förlorat en häst under så här dramatiska former. Det känns såklart fruktansvärt tråkigt. Ior vara bara fem år och vi hade haft honom här sedan vi köpte honom och hans mamma när han var en månad gammal, säger Malin.

De samtalade mycket om händelsen med lägrets deltagare. Lägret fullföljdes som planerat, Malin och Amanda fick beröm för att de kunde behålla lugnet och när lägret var slut kändes det ändå som att lägrets deltagare fått fina dagar.

– På hästen före och efter Ior red det barn. Jag tänker att det kunde gått så mycket värre, om fler hästar blivit skrämda, säger Malin.

De konstaterar också att om bilisten bara gett sig till tåls i en minut så hade alla hästekipage hunnit passera bron och olyckan hade aldrig behövt inträffat. De tycker över lag att bilisterna på senare år börjat köra allt mer otåligt, och att de saktar ner allt mindre vid möte med hästar.

– Många bilister tycker inte vi ryttare alls ska vistas på vägarna. Även vi föredrar att vara vid sidan om vägarna, men på vissa sträckor är det oundvikligt att rida på vägen. Jag önskar att bilisterna kunde ta hänsyn till det, förklarar Malin.