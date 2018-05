Fiskeredskap, kläder, prydnadsföremål plus diverse annat var bytet för tjuven/tjuvarna som tog sig in i en förrådsbyggnad i Ställdalen. Detta skedde mellan torsdagen och fredagen förra veckan. Gärningsmannen tog sig in i förrådet genom att bryta sönder gångjärnen till en förrådsdörr. Värdet på det stulna är oklart.