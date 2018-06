Konst i Ställbergs gruva: Mörk vår och utsikt från andra sidan

► Läs mer om Kulturglimtar i Ljusnarsberg här

Ställbergs gruva lades ner på 1970-talet och har de senaste åren blivit en plats för kultur i alla former via platsen Ställbergs gruva och gruppen The non existent center med Carl-Oscar Sjögren som konstnärlig ledare.

I helgen öppnar alltså sommarens utställning som visas till och med den 11 augusti. Under vernissagedagen bjuds också på konstsamtal, mat och konsert med Xenia Kriisin och Joel Fabiansson.

Finska konstduon IC-98 består av Patrik Söderlund och Visa Suonpää, och mottog finska statens konstpris 2009 och representerade Finland på Venedigbiennalen 2015. I videoverket "A view from the Other Side" passerar både årstider och århundraden och förvandlar den byggnad vid en flod som syns i bild. Arrangörerna skriver så här: "Verket skapar en konfliktfylld pjäs med tiden, vädret och naturen. I berättelsen har människan endast en flyktig närvaro – även fast mänsklighetens avtryck på miljön ständigt är synlig."

Valands-utbildade Johanna Arvidsson bor och arbetar i Göteborg. I installationen Mörk vår där hon vill synliggöra den blick som blivit ingraverad i den kvinnliga huden. Verken består av fragment ur historien med inslag från kultur, medicin och religion.

”Varje historiskt ögonblick har sina egna kulturella koder. De bilder som skapas i samhället är ett viktigt historiskt material och en del av det som har lett till dagens synsätt och värderingar”.

En annan höjdpunkt är den 3–4 augusti, då ett nyskrivet körverk för Ställbergs gruva ska framföras. Bakom står Sara Parkman (Sommarpratare 2018/Årets artist på folk- och musikgalan 2017) och Xenia Kriisin. Ett 20-tal sångare och musiker från bygden och andra platser i Sverige medverkar.

Sommarsäsongen avslutas med ett 3-dagars arrangemang : “Att återta det levande”. Det ska sätta samtidens stora frågor i fokus, som flykt, klimatet och fördelningen av jordens resurser. Säsongen avslutas med en festkväll med konsert och poesi.

Här är sommarens program:

11 juli: Presentation av pågående arbeten (residens) vid Ställbergs gruva.

19 juli: Inbjudan till samtal med grupper som organiserar kulturella platser och rum i städer och på landsbygder.

25 juli: Berättarkväll på Källmans skogscafé

9–11 augusti: "Att återta det levande"

