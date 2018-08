Tema natur och kultur i stort arrangemang i Ställbergs gruva

Vilka frågor väcker dagens värld? Vilka nya kunskaper behövs? Hur ser kartorna ut för en ansvarsfull fördelning av jordens resurser?

Med sådana frågor bjuder The non existent Center, TNEC, in till ett program som pågår mellan den 9–11 augusti.

Programmet inleds på torsdagskvällen med filmvisning av Nina Hedenius dokumentär ”Naturens gång”, vilken följs av ett samtal mellan Sanna Samuelsson (journalist), Hélène Littmarck Holmdahl (konstnär), Fredrik Hedborg (jordbrukare) och Nina Hedenius.

Kvällen avslutas med en gråärts-vernissage av Hélène Littmarck Holmdahl (Rikkenstorp) och Ställbergs gruva.

Vandring i gammelskog och samtal blir det under fredagen då en gemensam utflykt sker till Djupdalshöjdens naturreservat.

- Vi strövar tillsammans genom myrar och skogar som i princip lämnats orörda av det moderna skogsbruket. Längs vägen lyssnar vi på dikt och toner och undersöker det levande på platsen, mossor, lavar, och annat vi ser, säger en av arrangörerna Jonas Gren i ett pressmeddelande.

Vid Hjortronbergsmossen arrangeras ett samtal om skogens komplexitet, dess förändringar och om varför förlusterna mäts oftare i kronor än i klöver när skogen brinner. Medverkar gör Per Skoog (före detta naturvårdsansvarig på Stora Enso), Emma Holmberg (humanekolog), Pia Skoglund (eko-filosof) och Jonas Gren (poet).

Programmet avslutas lördagen den 11 augusti med konst och praktik i respons till den globala uppvärmningen. Konstnärerna Patrik Söderlund och Visa Suonpää, som tidigare har ställt ut på Venedigbiennalen, ska visa utdrag från sitt arbete och redovisa om hur det relaterar till människans relation till klimatförändringarna.

Ställbergs gruva ska också berätta om sitt omställningsarbete på gruvområdet och Joel Holmdahl ska föreläsa om arbete och utmaningar på permakulturgården Rikkenstorp. Helgen avrundas med nyskriven poesi av Jonas Gren och hela sommarprogrammet vid gruvan avslutas så med konserter av Marta Forsberg och Agnes Magnusson.

Samlingspunkt blir kulturplatsen Ställbergs gruva.

Fullständigt program för dagarna finns på: stallbergsgruva.se