Mardrömsvädret för räddningstjänsten fortsätter: "Fortsatt varmt och torrt"

Hur ser vädret ut att bli resten veckan?

– I dag ser det ut att vara övervägande sol, men med ökad molnighet mot eftermiddagen. Det kan även komma att bli en del skurar som drar in mot eftermiddagen och kvällen. Men det kommer vara fortsatt varmt, med temperaturer uppemot 30 grader, säger Linus Dock.

– I morgon blir det en tillfälligt lite svalare dag, med grader runt 27-28. Det ser även ut att kunna bli en del lokala eftermiddagsskurar. Men det kommer vara övervägande uppehåll i hela länet – och fortsatt varmt och torrt.

– Under fredagen kommer det vara övervägande soligt, men det kan dra in några skurar under eftermiddagen. Och temperaturen stiger återigen något under fredagen och närmar sig 30 grader.

Hur ser helgvädret ut att bli?

– Helgens väder ser ut att vara fortsatt varmt, med temperaturer mellan 25-30 grader. Det kommer vara övervägande soligt runt om i länet, men det kan dra in några stackmoln och även lite höga slöjmoln under dagen.

Kommer värmen fortsätta hålla i sig även under nästa vecka?

– Det ser ut som att värmen kommer hålla i sig även under nästa vecka. Det är såklart ovisst att säga hur vädret kommer bli just nu, men i nuläget ser vi ingen avmattning av de höga temperaturerna.

I och med de fortsatt höga temperaturerna utfärdar SMHI en fortsatt klass 2 varning för extremt höga temperaturer i östra Svealand.

