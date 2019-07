Meteorologen: Då kommer värmen tillbaka över Örebro län – "Växer in sakta men ingen Afrikavärme"

De senaste dagarna har vädret präglats av moln, någon regnskur och för årstiden svala temperaturer. Slutet för det ostadiga väderläget har förskjutits framåt – och nu ser det ut som att vi får vänta ungefär en vecka på att temperaturen åter ska nå över 20-gradersstrecket.

– Ja, prognosen visade först på att något varmare luft skulle komma in onsdag nästa vecka, men nu har det skjutits fram till torsdag. Värmen kommer sakta att växa in, men det är ingen Afrikavärme det handlar om utan vi tar oss upp över 20-gradersstrecket, säger Erik Rindeskär, meteorolog på Foreca.

Här är prognosen för de kommande dagarna:

Fredag: "Lite sol för den som är morgonpigg. Under dagen blir det mest mulet men uppehållsväder och måttlig sydvästlig vind. Temperaturen blir mellan 14 och 17 grader."

Lördag: "En solig inledning på dagen, men under sena morgonen och förmiddagen växer stackmoln in. Det blir växlande molnighet och under eftermiddagen kan de norra delarna av länet beröras av någon skur. Vindarna blir svaga och temperaturen 15 till 18 grader."

Söndag: "Ännu en dag där den morgonpigge kan få se en solglimt – annars väntar ett molnig intryck. Skurar med inslag av åska kan förekomma i södra länsdelarna. Temperatur mellan 13 och 17 grader."

Måndag – tisdag: "Mulet – ett regnområde ska passera söderut men lite osäkert när det kommer in över länet. Mellan 14 och 17 grader kan man räkna med."

Här hittar du SMHI:s lokala prognos för de kommande dagarna.