NATTENS NYHETER: Bilförare misstänks för drogpåverkan • Lastbil och personbil bärgade efter olycka på E20

Polis stoppade fordon på Väster – man misstänkt för drograttfylleri. Polisen stoppade en bil under gårdagskvällen. Föraren fick inte köra vidare då han visade tecken på att vara påverkad av narkotika.

Två till sjukhus efter olycka på E20: "Personbil som kört in i baken på en lastbil". En bilist körde in i en lastbil på E20 strax öster om Örebro i går kväll. Vägen stängdes av i riktning mot Arboga under räddningsarbetet. "Båda bilarna får bärgas", säger Olga Korpela, vakthavande befäl vid polisen.

Efter NA:s avslöjande: Kenneth Nilsson (S) om tekniska förvaltningen: ”Kommer en extern granskning så välkomnar jag den". Det är dags att politiken tar ansvar – det kräver Patrik Jämtvall (L) efter NA:s artiklar om tekniska förvaltningen. Kenneth Nilsson (S) menar att det inte finns någon anledning att i hans roll tvivla på att förvaltningen har gjort rätt bedömningar.

Trots SMHI:s varning för skyfall – Indianerna lovar match: ”Kommer köra – är ingen tvekan om det”. Indianerna ska köra hetaste matchen sedan SM-finalen 2015. Då varnar SMHI för skyfall och åska över länet. Men klubbens marknadschef Simon Gustafsson är inte orolig. "Vi har täckt banan med presenningar. Oavsett hur mycket regn det kommer före klockan 19 så är det ingen fara, och kvällen ska bli fin", säger han.

