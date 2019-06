► NATTENS NYHETER: En till sjukhus efter drunkningstillbud vid hamn • Tonåring misshandlad

Nattens nyheter

Föll i vattnet i Askersunds hamn – fick föras till sjukhus med ambulans. En kvinna ska ha halkat och fallit i vattnet i Askersunds hamn. Enligt polisen låg hon i vattnet i en halvtimme innan hon fördes till sjukhus med ambulans.

16-åring misshandlad i Karlskoga – gärningsmannen på fri fot. En 16-åring misshandlades i Baggängen i Karlskoga. Polisen har inte lyckats gripa gärningsmannen.

Bilist vägrade stanna i city – stoppades vid Max i Marieberg. En polispatrull skulle stoppa en bilist i centrala Örebro på lördagskvällen. Men bilisten stannade inte. 50 minuter senare greps mannen vid Max i Marieberg. Flera patruller larmades ut i jakten på mannen som misstänks för flera brott.

Morgonens toppnyhet

Så här festar minderåriga på Örebros barer – swishar pengar och låter andra beställa vinet. När man fyller år lite sent på året och alla andra är ute och festar är det svårt att bara sitta hemma och tänka på allt man missar. Så Matilda brukar gå med, och sätta sig längst in i hörnet i baren och så får någon som redan passerat det magiska 18-årsstrecket beställa in vinet. "Man går ju dit för att vara med, inte dit för att dricka. Eller jo, det gör man ju också", säger hon.

Sport

Kumlatalangen är svensk mästare i handigolf. Under lördagen vann Matilda Jonsson damklassen i handigolf. Storfavoriten tog sin tredje SM-titel.

Sverige klart för VM-semifinal – efter rysare mot Tyskland. Efter tidigt mål från Tyskland såg det ut att gå som det alltid har gjort. Men Sverige vände och vann VM-kvartsfinalen med 2-1 i över 30 graders värme på lördagskvällen. Nu väntar Nederländerna i semifinal på onsdag.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NA) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

NA.se

E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Instagram

Ha en trevlig dag!