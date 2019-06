NATTENS NYHETER: Man i 30-årsåldern allvarligt skadad efter motorcykelolycka

Nattens nyheter

Motorcykelolycka i Örebro – person införd till sjukhus. SOS Alarm tog emot ett larm om en trafikolycka i Örebro. En motorcykel körde av vägen och föraren, en man i 30-årsåldern fördes till sjukhus med allvarliga skador.

Utomhusbrand i Örebro – under kontroll. SOS Alarm tog vid 01- tiden emot ett larm om en utomhusbrand i Tybble. Hur branden uppstod är ännu oklart.

Morgonens toppnyhet

Monica Gunnarsson lämnar Stadsmissionen: ”Det har varit tunga år”. Sista augusti slutar Monica Gunnarsson som direktor för Örebro stadsmission. "Det har varit fantastiskt roliga år, men jag sticker inte under stol med det också har varit tunga år", säger hon.

Sport

Ny tung förlust för Forward – snittar två insläppta mål per match: "Vi kastar ut dom och ser om dom kan simma". 13 omgångar in i årets upplaga av division 1 norra, ligger Forward på en trist och oväntad nedflyttningsplats. Man förlorade med 3–1 mot Karlstad BK under fredagen, och sett över hela vårsäsongen snittar man två insläppta mål i varje match.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NA) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

NA.se

E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Instagram

Ha en trevlig dag!