NATTENS NYHETER: Skogsbränderna är under kontroll – men släckningsarbetet fortsätter

Lokalt:

Blixtnedslag orsakade brand i skogen utanför Kilsbergen.

En av bränderna kring Ramsberg är under kontroll. släckningsarbetet har pågått under natten och kommer trappas upp ytterligare under morgonen.

För Plus-kunder:

►Bildspecial: Finnerödjabranden släcktes och bevakades under lördagen

►TIDSLINJE: Dödsskjutningarna i Vivalla – detta har hänt

►Här är ALLA nya gymnasieelever – kolla var din kompis kom in

Sport:

►Gerzic ångerfull efter utvisningen: ”Det är jag för tio år sedan"

Väder:

Soligt med en del stackmoln och till eftermiddagen lokala skurar. 27-31 grader och svag vind.

Karta: Så är läget på vägarna

Dagens pollenrapport

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NA) eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier:

Facebook: NA

Instagram: @nerikesallehanda