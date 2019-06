NATTENS NYHETER: Släckningsarbete på skogsbrand utanför Örebro • Tre tonåringar till sjukhus efter singelolycka

Nattens nyheter

Drönare lokaliserade skogsbrand på 1,5 hektar – flera enheter från räddningstjänsten ryckte ut. Det brann i skogen strax nordväst om Örebro i går kväll. Branden upptäcktes av ett brandflyg. Räddningstjänsten gick ut med terrängfordon för att ta sig fram till branden, som inte var i närheten av farbar väg.

Tre ungdomar till sjukhus efter att epa körde in i träd: "Var ömma i kroppen och hade lite skärsår". En epa-traktor körde in i ett träd utanför Östansjö sent i går kväll. Räddningstjänst och ambulanser ryckte ut och de tre personer som färdats i fordonet fördes till sjukhus. Inget brott misstänks.

Politiker tog beslut om sekretess – utan att sätta sig in i ärendet. En utredning gjordes om situationen på vattenverket – men allt positivt om en omplacerad person ströks. Den person som undertecknade sekretessbeslutet hade inte en aning om vad som stod i utredningen. "Jag har inte läst utredningen, det får jag erkänna", säger tekniska nämndens dåvarande ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C).

Trist slut för örebroaren i Le Mans-debuten – kraschade på sista varvet: ”Det bara small”. Joakim Frid skrev in sig i svensk racinghistorien med starten på Le Mans. Men slutet blev inte vad Örebroföraren hoppats på. Under sista varvet hamnade han bakom en bil som snurrade, fick själv sladd och slog sönder hjulupphängningen. "Jag är ändå en erfarenhet rikare", säger Frid.

