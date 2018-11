– Vid konserten framförs Tenderly, Goodbye yellow brick road, Pomp and Circumstance, Kärleksvisan, Koppången, Largo av Vivaldi, Min plats på jorden, Lake District och Marions dröm av Björn J:son Lindh, Aldrig ska jag sluta älska dig, Minns i november och You raise me up. Kaffe och smörgås serveras. Det är fri entré och kollekt tas upp, berättar Marie.