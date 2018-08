Gudrun Schyman (FI) besöker Nora i sin valturné - ska diskutera politik på biblioteket

Gudrun Schymans valturné påbörjades den 1 augusti i år och under sex veckor ska Gudrun Schyman besöka över 60 orter, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Och under valturnén ska Schyman aldrig nyttja flyg. Detta av klimatskäl.

– Jag vill visa att det är möjligt att välja bort flyget, säger Gudrun Schyman i ett pressmeddelande.

Totalt ska hon genomföra en valresa på väg och på räls på 924 mil och i snitt har hon planerat in cirka 4 timmars diskussion om politik per dag under turnén.

På måndag den 13 augusti kommer Gudrun Schyman till Nora klockan 12.30-13:45 för samtal och tal på biblioteket. Sedan åker hon vidare till Munkfors för valmöte på ABF och avslutar dagen med ett valparty på Olssons brygga i Arvika.

Feministiskt initiativ går till val i Nora kommunfullmäktige i år.

