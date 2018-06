Kommunchefen: "Det handlar om brandregler och om människors säkerhet"

Det var i samband med en tillståndshantering för alkoholservering som det uppdagades att kommunen saknade ett giltigt bygglov för de verksamheter som bedrivs i fastigheterna på ön.

– När vi förstod att det var på det viset så skickade vi in bygglovsansökan enligt de verksamheter vi bedriver i fastigheterna. Och då bedöms också brandskydd i ett nytt strängare lagrum, säger Isabell Landström.

Men redan i augusti förra året, när parterna träffades för att diskutera ett nytt avtal, meddelade kommunen att lägergården och arrendatorbostaden inte längre skulle ingå i det nya avtalet. Då hade kommunen en tanke om att utveckla sin lägerverksamhet via fastigheterna.

I mars i år fick så kommunen besked från Samhällsbyggnad Bergslagen, i samband med den påbörjade bygglovsbehandlingen, att det enligt brandskyddsregler ej skulle vara tillåtet att övernatta i varken Gula villan, lägergården eller i arrendatorbostaden. Detta på grund av brister i brandskydd enligt det nya lagrummet som nu gällde. Då upprättades ett nytt avtal där dessa restriktioner ingick och som senare meddelades till Hoelstads.

– I ett senare skede fick vi besked från Samhällsbyggnad Bergslagen, efter att Hoelstads själva också hade undersökt de regler som gäller i detta, att vi kunde lätta på restriktionerna tillfälligt och tillåta att entreprenörer och anställd personal övernattade på andra våningen i Gula villan och i arrendatorsbostaden.

Kommunen ska dock inte själva, med hänsyn till brandsäkerhet, bedriva någon lägerverksamhet med övernattning i lägergården detta år. Och fortfarande anses det inte säkert ur brandsäkerhetssynpunkt att ha en servering på övre våningen i Gula villan för tillfället.

– Men i gengäld upplåter vi nu ladan för servering som kompensation för detta, säger Isabell Landström.

Anser du att kommunen har brustit i kommunikationen i detta ärende?

– Man kan självklart alltid förbättra sin kommunikation. Och det är inte så att vi inte lyssnar, men det är inte vårt primära uppdrag att förse entreprenörer med bostäder. Vi har lyssnat och försökt hitta lösningar och det har inte rått något tvivel om att vi inte varit överens i frågan. Men sedan är det så att vissa saker tar tid i en kommuns hantering. Och i detta fall har det också funnits beslut som jag, i den kommunala organisation som jag tillhör, inte har fått ta utan att det legat hos andra myndigheter, som Samhällsbyggnad Bergslagen och Nerikes brandkår. Och jag har förståelse för att de förändringar som vi tvingats införa för verksamhet i fastigheterna på Alntorps ö påverkar entreprenörens möjligheter i utövandet av sin verksamhet.

Varför bytte ni lås på Gula villan?

– Englas skulle innan de reste till Nya Zeeland underteckna ett avtal för säsongen 2018 och lämna in nycklar till fastigheten innan de reste. Detta skedde inte. De skrev inte under avtalet och de lämnade inte in några nycklar. Och då stod vi i en situation att vi hade en kommunal fastighet där vi inte visste var nycklarna till denna fastighet fanns. Och då bytte vi lås.

Stämmer det att ni den 1 juni, när Englas inte hade öppnat serveringen, sade att de skulle lämna ön senast den 8 juni om de inte öppnade serveringen?

– Ja, det var ett avtalsbrott från deras sida. De hade tidigare sagt att de kanske inte skulle kunna uppfylla villkoren i avtalet och då hade vi sagt att då är det viktigt att vi får besked om detta så vi i så fall kan upplösa kontraktet. Men sedan hörde vi inget, och den 1 juni, när båten Plaskus började gå, hade de inte öppnat serveringen. Men vi hittade ju sedan en lösning så vi kunde uppdatera avtalet så entreprenörerna själva samt deras personal kunde få sova över på ön.

Nora kommun har också infört en hyra av fastigheterna på ön. Varför?

– Vi upplåter inga andra fastigheter gratis åt entreprenörer och även om särskilda omständigheter med begränsningar råder, med båttrafik till ön, så ska en kommun vara konkurrensneutral. Och då ska vi ta ut en hyra. Och dessutom är det ju numera gratis att åka Plaskus över till ön och det påverkar ju verksamheten på ön positivt.

Samhällsbyggnad Bergslagens hantering av den påbörjade bygglovsprocessen för kommunens fastigheter på Alntorps ö är inte avslutad. Det gör att kommunen i nuläget inte vet varken kostnader eller exakt alla åtgärder som kan behöva utföras på fastigheterna enligt gällande byggregler.– Vi räknar med att efter semestern ha en mer detaljerad beräkning på detta. Och sedan får vi göra ett äskande till kommunpolitiken om investeringspengar till dessa åtgärder. Och sedan ska ett politiskt beslut fattas i detta, säger Isabell Landström.