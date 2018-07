Skillingtryck i Grecksåsar

Margaretha Lindborg från Rättvik har med sig en stor samling gamla veckoblad att visa upp. Deltagarna i Musik vid Helgsmål kommer att få se unika original av tidningar från sekelskiftet 1900, berättar Örjan Einarsson i Grecksåsars byalag.

Det blir en kväll med veckoblad, skillingvisor och andra härliga in- och avtryck från far- och morföräldrars ungdomstid och arbetstid i förra seklets barndom, berättar han. En ”guldkornsresa” med all dåtida information i nyhetsflödet och inte minst alla visor ur veckobladsskatten, skillingvisorna. Mona Einarsson kommer att tillsammans med Margareta Lindborg presentera några av skillingvisorna.

För arrangemanget Musik vid helgsmål står byalaget i samarbete med Nora bergsförsamling och studieförbundet Vuxenskolan. Det börjar kl 18 och mer kan du läsa på byalagets hemsida.