Skolträdgård blev besöksmål för internationella samverkanspartners till Naturskyddsföreningen

Besöket på skolträdgården skedde en vardag i förra veckan. Under eftermiddagen besökte delegationen skolträdgården i Gyttorp och på kvällen hade de som var intresserade möjlighet att få träffa dem.

De som kom på besök var Anna Danyliak från organisationen Ecoaction i Ukraina, Thabo Lusithi från Environmental Monitoring Group i Sydafrika, Aubrey Versoza från Masipag - Farmer-Scientist Partnership for Development i Filippinerna samt Stella Grace Lutalo från Pelum Uganda - Participatory Ecological Land Use Management i Uganda.

Gyttorpskolan har under några år arbetat tillsammans med naturskyddsföreningen i Nora med mål att anlägga en pedagogisk skolträdgård med ätbara växter. Bland annat har det anlagts stora odlingslådor, en kryddträdgård, en rabatt bestående av buskar med ätbara bär och en pil-labyrint.

Skogsträdgården har delats in i sektioner. Idén är att en skolklass ska kunna följa utvecklingen av just sin växtsektion under skolåren på skolan.