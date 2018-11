Vad sägs om Ingo Johansson och Gunnar Nordahl? – Här är Norapastorn Nils Holmbergs "Jag mötte Lassie"-historier

Många kändisar har jag mött, både som idrottsman och pastor, och här är några:

Ingemar Johansson ("Ingo")

Under mina studieår i Stockholm kom jag en vårdag 1959 gående på Kungsgatan, då jag såg en grupp människor närma sig mitt i gatan. I mitten av gruppen gick blivande tungviktsvärldsmästaren Ingemar "Ingo" Johansson. Han befann sig under den här tiden på toppen av sin idrottskarriär och förberedde sig inför VM–fighten mot Floyd Patterson. Jag hann heja på Ingo och önska honom lycka till. Just då var han väl Sveriges mest kände och populäraste idrottsman.

Herbert Elliot

När jag deltog i EM i friidrott 1958 var vi i svenska laget inkvarterade på Idrottsinstitutet Bosön på Lidingö. Samtidigt bodde där en grupp stjärnlöpare från Australien med storstjärnan Herbert Elliot i spetsen, som vi umgicks med mellan tävlingarna. Elliot hade vunnit guld på Rom-OS 1960 på ny världsrekordtid, 3.35.6 i överlägsen stil. Dan Waern var då fyra på svenska rekordet 3.40.0.

Dan Waern

Han var den stora svenska medeldistanslöparen under några år, med bland annat silvermedalj på EM och världsrekord på 1000 meter. Jag mötte honom i många tävlingssammanhang och var med i samma lag 1958. Med i laget var också guldmedaljören i höjdhopp, Rickard Dahl, och bronsmedaljören Stickan Petersson.

Orvar Bergmark

När jag flyttat till Örebro blev jag god vän med ÖSK-stjärnan Orvar Bergmark, som vid VM-turneringen 1958 blev vald till VM:s bäste back. En mycket sympatisk och ödmjuk idrottsman, som bland annat lovade mig att hålla vårtalet vid ett valborgsfirande som Vasakyrkan arrangerade. Tyvärr tvingades han lämna återbud, då hans parkinsonsjukdom förvärrades.

Gunnar Nordahl

Gunnar var en av mina stora idoler ungdomsidoler. Han vann bland annat italienska skytteligan med sitt lag Milan. Jag stötte på honom på en promenad i Adolfsberg, där jag bodde – inte långt ifrån hans son Thomas hem. Han var ute med ett barnbarn, och vi fick en trevlig pratstund.

Billy Graham

Denne amerikanske världsevangelist, som var USA:s mest kände pastor och deltog som förebedjare i samband med flera presidentinstallationer, var i Sverige och hade en veckas kampanj på Älvsjömässan. Den deltog jag i, och fick lära känna honom.

Artur Erikson

Sångarpastorn, Sveriges populäraste kyrkosångare under många år, med flera sångprogram bland annat i tv gästade vårt hem tillsammans med korstågspastorn John Hedlund i samband med flera möteskampanjer och sånggudstjänster.

Mora-Nisse Karlsson

Denne legendariske skidkung, med bland annat nio Vasaloppssegrar, passade jag på att hälsa på i hans sportaffär i Mora när vi bilade förbi. Han var vänlig och jovialisk att prata med.

Putte Wickman och Kjerstin Dellert

Den glade klarinettisten framförde tillsammans med Kjerstin Dellert flera gånger konserter i Alingsås Missionskyrka när jag var pastor där. De var alltid trevliga att ha att göra med.

Arne Lambert

Den berömde trumpetaren kom och hade en konsert i Tibro Missionskyrka, när jag var pastor där. Också det en spännande bekantskap.

Frank Mangs

Nordens störste evangelist, som på 1920–1940-talen fyllde alla kyrkor han besökte under sina kampanjer i Sverige, Norge och Finland. Jag bjöd in honom till Uppsala Missionskyrka en gång på 1970-talet, att berätta om sitt liv under en kväll i vår serie ”Trons ansikten”.

Stig Wennerström

Flygöversten, som 1964 blev dömd till livstids fängelse för sitt spioneri för Sovjet. Jag bodde på den tiden i Bromma, och när jag en dag var ute och joggade i Ljugarnskogen i Bromma mötte jag till min häpnad spionen Wennerström på motionspromenad, ledsagad av två poliser. Ja, det var ett verkligt ”möte med Lassie”.

