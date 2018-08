Anders Jakobson om veckans biopremiärer i Örebro: "Jag tror det kommer regna Guldbaggar"

Den senare har under sommaren helrenoverats, och det är ungefär en månad kvar till att salongerna öppnas för gäster, så under augusti är det fortfarande enbart Filmstadens utbud som omfattas av denna text.

Den här bioveckan handlar det om totalt tre nya filmer varav två går upp i dag. ”Trädgårdsgatan” är ingen dokumentär om en av Örebros mest omdiskuterade bilvägar utan ett svenskt drama om familj, kärlek och drogmissbruk. Eric och Elin möts i vuxen ålder och minns hur de som barn utgjorde en temporär familj med sina respektive drogmissbrukande föräldrar, spelade av Karin Franz Körlof och Simon J. Berger.

Jag såg en trailer för filmen när jag under en av sommarens hetaste dagar flydde in i en svalkande biosalong och jag tror att det kommer att regna Guldbaggar över ”Trädgårdsgatan” i vinter. Det är en sådan typ av film.

Fredagens andra premiärfilm är ”Mission: Impossible – Fallout”, den sjätte filmen i denna numera över 20 år långa filmsvit, med en stuntsugen Tom Cruise som aldrig verkar åldras i huvudrollen. Mycket av förhandssnacket kring de här filmerna brukar handla om att Cruise gjort uppseendeväckande och rent av farliga stuntscener själv, och den här filmen är förstås inget undantag.

De som sett någon av de tidigare filmerna vet vad som väntar och är man sugen på action och raffel i dag är alternativet givet. Förutom Cruise kan vi även se svenska Rebecca Ferguson i rollen som Ilsa Faust på nytt. Hon var med i den förra filmen också.

Veckans tredje och sista nya film är en nypremiär dryga 65 år efter den ursprungliga visningen den 9 februari 1953. Ja, det är inte så svårt att lista ut att det är ytterligare en av Ingmar Bergmans filmer som går upp på nytt som en del av 100-årsfirandet.

Det är svårt att säga vilken som är Bergmans största eller mest kända film, men nog borde väl ”Sommaren med Monica” vara med på en topp-5-lista?

Filmen handlar om ett ungt par och sommaren som förändrade deras liv. Internationellt sett var denna tidiga Bergman-film bidragande till illusionen av ”den svenska synden” och amerikanska filmaffischer kallar filmen ”Monica – The story of a bad girl” med rader som ”Naughty and nineteen!” och ”The devil controls her by radar”.

Jag tror inte riktigt det var Bergmans avsikt.

ANDERS JAKOBSON