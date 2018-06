Anders Jakobson tipsar om hela biosommaren i Örebro: "Klipp ut och spara!"

Under den kommande bioveckan är det lite skralt. Det är inga premiärer i dag och först på måndag sker det något i tablåerna. Då är det bokstavligen avspark för Sveriges matcher i fotbolls-VM och de visas på Filmstaden. I och med att både opera och konserter visas på bio är det inte så ologiskt att även sport kan avnjutas i biomörkret, och föredrar man balett visas ”Svansjön” från Royal Opera House någon timme efter att bollsparkandet är över.

Bioveckans enda nya spelfilm är något så unikt som en svensk katastroffilm producerad i Norrköping. ”Den blomstertid nu kommer” har slumpmässigt tajmats otroligt väl med informationsfoldern ”Om krisen eller kriget kommer” för i filmen utsätts Sverige för en attack som skakar samhället. Vi följer en ung man som återvänder till sin barndomsby för att försonas med sin far och samtidigt försöker överleva det okända hotet tillsammans med sin flickvän.

Den här typen av historier är inte speciellt vanliga inom svensk film. Det närmaste jag kan minnas är tv-serien ”Kommissionen” från 2005. Det jag sett hittills av ”Den blomstertid nu kommer” i form av trailers och inspelningsfilmer vittnar om stor entusiasm och ett seriöst tilltal. Det känns klart lovande och på onsdag har filmen premiär.

I och med det är veckan över och nästa gång jag återkommer skriver vi augusti i kalendern. Fram till dess kommer ett litet urval från de närmaste veckornas utbud. Tyvärr kan jag inte med hundraprocentig säkerhet säga att nedanstående filmer visas i Örebro på premiärdagen eller över huvud taget, så alla datum är för de svenska premiärerna, men jag är tämligen säker på att dessa titlar kommer till Örebro i sommar.

Vecka 26:

Det pågår en trend där filmfranchiser dammas av och alla män ersätts med kvinnor. Jag är lite skeptisk till detta då jag upplever att det känns lite påtvingat och att det egentligen skulle vara roligare med bra originalroller för kvinnor än att de ska kopiera en klassisk mansroll, för att sammanfatta det lite grovt. Men: påtvingat eller ej, hittills har det här greppet fungerat. Jag gillade ”Ghostbusters” häromåret och den 27 juni kommer ”Ocean’s 8” där åtta kvinnor utför en heist av det slag vi sett i ”Ocean’s 11”-filmerna. Jag tror på den här – det är en egen fortsättning och idén känns bra.

Två dagar senare bjuds det på amerikanskt drogkrig vid den mexikanska gränsen i ”Sicario 2: Soldado”, samtidigt som barn och deras familjer kan njuta av betydligt mildare och sötare drama i ”Biet Maya – På nya honungsäventyr”.

Vecka 27:

Självklart kommer det en superhjältefilm under den hetaste delen av sommaren. ”Ant-Man and the Wasp”, 4 juli, ingår i Marvels filmuniversum och är högintressant för de som sett ”Avengers: Infinity War” och blivit oroliga för framtiden. Kan det komma någon sorts ledtråd om var filmserien ska ta vägen framöver? ”Ant-Man” från 2015 var fartfylld och underhållande och jag ser väldigt mycket fram mot denna uppföljare.

Den 11 februari 2012 dog Whitney Houston. Artisten med den stora rösten och det komplicerade livet. Drygt sex år senare, 6 juli, kommer dokumentären ”Whitney” som ska ge ”ett generöst och intimt porträtt” av världsstjärnan. Vill man hellre se hur den otrevliga traditionen i ”Purge”-serien tog sin början visas skräckisen ”The First Purge” samma dag.

Vecka 28:

Stor, vräkig action hör sommaren till, och ”Skyscraper”, 12 juli, är ännu en film där Dwayne Johnson tvingas till något övermänskligt i samband med en katastrof där den stora poängen är att han måste rädda sin familj. Förstås. Köp extra mycket popcorn. Dagen därpå kommer ”Hotel Transylvanien 3 - En monstersemester”, den tredje filmen i den animerade mysrysliga franchisen.

Vecka 29:

”Mamma Mia! Here we go again” är givetvis den av många efterlängtade uppföljaren till ABBA-musikalfilmen. Den 18 juli får vi inte se hur det gick efter den första filmen, utan i stället vad som hände innan den. En rad nya ABBA-låtar knyter ihop storyn och jag tror att vissa besökare kommer att kämpa med att inte sjunga med i salongen.

Vecka 30:

I ”Tag”, 25 juli, hittar vi fem extremt tävlingsinriktade vänner som årligen träffas för att leka ”Kull” med riktigt höga insatser. När tävlingsdagen infaller samtidigt som den enda obesegrade deltagaren ska gifta sig tror de andra att segern är lätt, men så enkelt är det inte. Se bland annat Jon Hamm och Ed Helms i denna komedi.

Sista tipset blir ”Hereditary” som har premiär 27 juli. I denna skräckfilm spelar Toni Collette ”en kvinna som försöker komma över sin moders död” och som börjar ”misstänka att något ondskefullt håller på att hända med hennes dotter. Eller hennes son. Eller i henne själv…” Låter som iskalla rysningar mitt i högsommarvärmen.

Det var det – vi ses i augusti!

ANDERS JAKOBSON