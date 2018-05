Anders Jakobson tipsar om helgens bioutbud: "Obehaglig känsla av att historien träffar snett och bjuder på lyteskomik"

Medan bioutbudet tablåmässigt domineras av actionfilmerna ”Avengers: Infinity War”, ”Deadpool 2” och ”Solo: A Star Wars Story” smygs två nya filmer in i schemat denna vecka.

Komikern Amy Schumer är förstås mest känd som ståuppkomiker eller för sketchserien ”Inside Amy Schumer” på Comedy Central, men hon har även en – än så länge ganska blygsam – filmkarriär. För några år sedan kom Judd Apatow-regisserade ”Trainwreck” där hon stod för både manus och huvudrollen som den ohämmade kvinnan som faller för en schysst kille.

Nu heter filmen ”I feel pretty” och Schumer spelar en grå mus som efter att ha slagit sig duktigt i huvudet får ett enormt självförtroende och börjar ta för sig av livet.

I filmens trailer kan man se hur Schumer under första hälften är snudd på osynlig, tjock enligt gällande normer och med en rutten självbild, men sedan förvandlas till exakt samma fysiska människa men med en helt annan attityd till livet, om än möjligen triggad av en lättare hjärnskada.

Filmen ser kul ut och den underliggande tanken om att det är insidan som räknas är förstås bra, men samtidigt har jag en lite molande obehaglig känsla av att historien kommer att träffa snett och bjuda på lyteskomik. Jag hoppas att jag har fel.

”I feel pretty” har premiär i kväll. Nästa nya film är egentligen inte alls ny och möjligen har just den versionen av filmen som kommer nu redan visats på bio tidigare. Det handlar om ”Mamma Mia!” från 2008, men nu i ”Sing along”-version. Det är alltså fritt fram att skråla med i Abba-låtarna och kan man inte text eller rytm kommer det en hoppande boll över orden så att det blir hyfsat rätt till slut.

Vanligtvis när man går på bio vill man förstås att det ska vara tyst i salongen, men i det här fallet är det givetvis tvärt om! På söndag och onsdag har biobesökarna två chanser att sjunga ut, vilket möjligen är en lämplig uppvärmning inför den nya ”Mamma Mia: Here we go again” som kommer i mitten av juli.

Så en och en halv ny film blev det den här veckan. Generellt sett har Biosverige inte gått in i någon sorts sommardvala då det i andra delar av landet är premiär för ytterligare fyra filmer denna fredag – turkiska ”Can Feda”, dokumentären ”Anders, jag och hans 23 andra kvinnor” (jag är inte inblandad!), Nalle Puh-relaterade ”Goodbye Christopher Robin” samt franska ”Den excentriska domaren”. Rimligtvis borde någon av dessa nå Örebro, kanske redan nästa vecka. Vi får helt enkelt vänta och se.

