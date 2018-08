Anders Jakobson tipsar om helgens bioutbud: "Otäckheter garanteras!"

För den som är insatt i väldigt specifik statistik är följande fakta självklar, för andra är det på sin höjd information att temporärt sortera in i ”värdelöst vetande”-lådan i hjärnan: världens mest spelade kristna låt någonsin heter ”I Can Only Imagine” och är skriven av Bart Millard i bandet MercyMe.

Nu kommer filmen om låten och historien om hur Bart skrev den. Det är inte en dokumentär utan en dramatisering om Barts tuffa uppväxt med en förtryckande och misshandlade far, samma far som på sin dödsbädd finner en frälsning och en kärlek för sin son. Detta inspirerade Bart till att skriva låten.

Dramat ”I Can Only Imagine” är en av tre nya filmer i utbudet denna fredag. Ingen av de andra har några kopplingar till kristna rockhits, men väl andra ursprung. ”The Darkest Minds” är till exempel baserad på en bokserie för ungdomar i vilken 98 procent av världens barn utrotats i en smitta och resterande två procent utvecklat övernaturliga krafter och placerats i arbetsläger. Historien handlar om en tjej som rymmer från ett läger och slår sig samman med andra flyende ungdomar.

Konceptet känns igen från lite olika håll, men den här genren har växt sig väldigt stark under de senaste tio åren eller så, speciellt i bokform, och om ”The Darkest Minds” fungerar på bioduken lär det komma en rad uppföljare.

”Slender Man” är en skräckfilm som jag hört en del bra om, och den har ett lite annorlunda ursprung. Figuren Slender Man, en onaturligt lång och tunn människoliknande varelse utan ansikte, klädd i en svart kostym, föddes som en skräcklegend på internet som spreds och utvecklades av olika användare.

I filmen figurerar nätlegenden som en del av plotten och några vänner ska försöka bevisa att han inte finns, men så försvinner en av dem. Otäckheter garanteras!

Ytterligare en film har premiär under bioveckan och det i morgon lördag. Det handlar om den japanska animerade filmen ”Mary och häxans blomma”. Det är debutfilmen från japanska filmbolaget Studio Ponoc som grundades av den före detta Studio Ghibli-producenten Yoshiaki Nishimura som låg bakom den Oscarsnominerade “Sagan om prinsessan Kaguya” 2013.

Detta är intressant information för de som är intresserade av japansk animerad film och möjligen en kvalitetsstämpel. ”Mary och häxans blomma” lär bjuda på magisk fantasi av det slag man känner igen, i det här fallet dubbat på svenska.

ANDERS JAKOBSON