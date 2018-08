BILDEXTRA: Så orsakades det kraftiga åskovädret i Örebro i morse – se bilder från dramatiska väderfenomenet

Det har åskat rejält i Örebro i morse, hur kommer det sig?

– Det hör ihop med ett djupt lågtryck som är på väg in över landet, det är ett frontsystem som har dragit in med regn och en hel del åska. Och dessutom har det även dragit in kraftiga åskskurar från Östersjön, säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.

Som många örebroare kunde höra under morgonen medförde åskan ett konstant muller som varade i flera minuter.

Hur kan det bli så?

– Det beror på hur tätt åskladdningarna kommer. Och är det så tätt som det var i morse kan det bli så, säger han.

Vilka delar av landet har drabbats mest av åskvädret?

– Under de senaste timmarna så har framförallt Örebro län, Dalarna, västra Götaland och Småland drabbats mest av den kraftiga åskan.

Kommer ovädret hålla i sig under dagen?

– Själva lågtrycket kommer hålla i sig, men det mesta av åskvädret har dragit förbi norrut. Vi kan dock vänta oss en del regnskurar och det kan förekomma åska. Annars kommer det vara väldigt blåsigt under dagen.