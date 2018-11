BILDSPECIAL: Trendvändare för unga konsten fick NA:s kulturpris

Priset delades ut på Hjalmar Bergmanteatern inför ett hundratal särskilt inbjudna gäster. NA:s kulturredaktör Sofia Gustafsson och chefredaktör Anders Nilsson var värdar för den kulturella "firmafesten" som Anders Nilsson kallar prisutdelningen.

– Vår tanke är att göra det här till en återkommande kulturfest. Vi bjuder in ett antal kulturarbetare och i år har vi lagt särskild tonvikt på just konstnärer.

Sofia Gustafsson, jurymedlem, berättade att det varit en svår uppgift att utse årets pristagare. NA:s läsare hade nominerat över 70 personer, och bland dessa många tunga namn.

– Det är så många som förtjänar priset. Just Konstbunkerns nominering kom in väldigt sent men kändes snabbt intressant. De är lite "okarakteristiska", men har betytt väldigt mycket just genom att de vågade satsa när många andra inte gjorde det och lämnade stan. Sedan har de blivit en kontaktyta för många andra unga konstnärer som nu vågar stanna eller komma tillbaka. Det var väldigt centralt när vi bestämde oss, berättade hon.

Stefan Nilsson, konstkritiker och tidigare medarbetare på NA:s kulturredaktion, höll en kort presentation av Konstbunkern. Han framhöll två faktorer för att trenden vänt för unga konstnärer: Open Art (pristagare 2013) och Konstbunkern.

– Jag har sett hur 60- och 70-talsgenerationen konstnärer pensionerat sig, men sedan var det ingen tillväxt. Staden tappade flera konstscener och stödet var inte bra. Men Open Art visade att konsten kunde komma ut ur gallerierna. Och Konstbunkern visade vägen för unga konstnärer.

Det är sex år sedan de första medlemmarna flyttade in i lokalen på Kyrkogatan i centrala Örebro. Och att redan få NA:s kulturpris är ett stort erkännande. Det vittnade flera av medlemmarna om sedan de tagit emot prischecken på 50 000 kronor ur Anders Nilssons hand. Som ett "jättevarmt välkomnande in i Konstörebro", som någon uttryckte det.

– Vi är väldigt olika inom gruppen men alla känner att vi har ett starkt stöd av varandra. Vi är alla någonstans mellan ickeetablerade och etablerade och det här betyder mycket för oss. Det visar också att vi verkligen är erkända som grupp i stan, sade Petter Nilsson efter prisutdelningen.

Pengarna då? Ja, en riktig fest ska det bli. Och sedan en investering i det gemensamma galleriet - det var beskedet från de glada pristagarnas.

Fotnot: Medlemmarna i kooperativet Konstbunkern är Patrik Lindberg, Sandra Bandixx, Alexander Creutz, Matilda Andrén, Petter Nilsson, Mark Andersson, Johan Jederbert, Lisa Brunnegård och Emil Öhlund. Den senare kunde dock inte närvara vid prisutdelningen eftersom han är på ett artist-in residence i Japan.

Motivering NA:s kulturpris 2018

"Vi har sett dem i nästan alla stadens, och flera av länets, gallerier. Vi har sett dem på Open Art, vi har till och med sett dem på pubar som Ölhallen och klubbar som Mono.

Där många andra valde att lämna, valde de att stanna kvar och med hjälp av kraften i ett kollektiv föra in ny energi i den lokala konstscenen.

Årets kulturpristagare har skapat en dynamisk kulturarena som fungerar som dragningskraft på andra unga konstnärer. De har gett Örebro en air av framtidsoptimism och nytänk."

Juryn bestod av Sofia Gustafsson, kulturredaktör NA, Anders Nilsson, chefredaktör NA, Cecilia Ekebjär, kulturchef Mittmedia och Carina Tenor, kultur- och nöjesjournalist NA.