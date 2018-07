Branden på skjutfältet i Villingsberg på väg att ringas in: "Vi är försiktigt positiva"

Ännu ett larm om en brand i länet har kommit in till SOS Alarm. Den här gången i terräng utanför Garphyttan. Larmet nådde SOS klockan 13.13.

– Vi är precis på plats med en första enhet. Det är vid Kroktjärnen inne på skjutfältet, sa Anders Larsson på Nerikes brandkår inledningsvis.

– Det brinner kraftigt. Vi har lite svårt att bedöma omfattningen, säger Anders Larsson.

Finns det risk att det ligger ammunition i närheten, eftersom det är på skjutfältet?

– Det kan det göra, men det är i ytterkanten av skjutfältet. Vi har kontakt med militären som skulle komma hit med representanter.

Brandkåren hade klockan 14.58 inte kontroll på branden – som spred sig åt sydost.

Vid 15.40 meddelade brandkåren att branden hade spridit sig och var 2x2 kilometer stor. Det befinner sig fem styrkor och cirka 20 brandmän på plats.

I nuläget finns ingen helikopter att rekvirera från MSB, utan brandkåren arbetar med att bygga upp begränsningslinjer och försöker möta branden från marken.

Klockan 18.45 meddelade Nerikes brandkår att man var på väg att ringa in branden och man beräknade ha branden under kontroll under kvällen. Under natten väntas 15 brandmän finnas på plats och bevaka området.

– Vi håller på och skiftar manskap nu, vi kommer att trappa ner lite under natten, säger Pelle Lindgren, inre befäl vid Nerikes brandkår vid 21.30-tiden.

Det brinner då fortfarande i området men bedömningen är att branden i stort sätt är omringad.

– Vi är försiktigt positiva, säger Pelle Lindgren.

Någon prognos för när släckningsarbetet kan börja avslutas finns i nuläget inte.

– Vi kommer att trappa upp bemanningen imorgon, då väntas varmt väder och en del vindar vilket inte är bra för oss.

Texten kan uppdateras.

Kartan anger ungefärlig plats.