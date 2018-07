Bridgefestivalen: Klart för semifinaler i Chairman's - Kenneth Wallins lag utslaget i bonuscupen

Så här slutade tisdagens kvartsfinaler: Nestors trappar upp-Zorro 130-121, Skalman-Det är helt självklart! 151-80, Greven-Los Capitanos 133-121, O zone mio-Pink Blend 123-147.

Mats Nilsland i dansk omgivning i Pink Blend och tre svenska lag gör upp i semifinalerna.

Tre kungar och en knekt blev det länslag som gick längst i Chairman's. Laget spelade två matcher i bonuscupen under tisdagen. Först blev det seger med 60-52 mot No Brexit. Därefter förlust mot kvalsegraren Five shades of Grey med 138-64. Laget med Kenneth Wallin, Pasi Kallio, Micael Svensson och Peter Ärlegård är därmed utslaget och chansen till en tredjeplats i Chairman's är borta.

Ett rekord slogs på tisdagen då 486 par deltog i förmiddagens sidotävling.