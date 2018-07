Butiksanställda i Marieberg tveksamma till vistelseförbud: ”Alla kommer inte följa lagen”

I flera år så har ungdomar i länet samlats kring olika parkeringar inom handelsområdet, framförallt under kvällar och helger. Området har varit stökigt under en lång period, och all form av nedskräpning orsakar stora problem för butikerna som ligger i anknytning till parkeringarna. Nu till helgen kommer ett förbud att börja gälla, vilket innebär att du inte får vistas alls på handelsområdet mellan klockan 22 och 06.

Men Tuula Lundgren som är butikschef för Blomsterlandet i Marieberg är tveksam till förbudet.

– Om man inför ett sådant här förbud kommer det ju behöva följas upp om det ska fungera. Problemet är ju att det inte är en eller två personer som vistas här på kvällarna. Det är stora folkmassor, och alla kommer ju inte att följa lagen, säger Tuula Lundgren.

– Folk vet inte hur stort problem det här är. Vi har ofta kunder som reagerar förvånat över beteendet hos dessa ungdomar. Ibland har vi ungdomar som urinerar precis utanför butiksdörrarna så det rinner in i entrén. Det är irriterande och svårt att påverka, säger Tuula Lundgren.

Efter en helg är det inte ovanligt att de butiksanställda får ägna sin arbetstid till att städa utanför butikerna, som i vissa fall är så pass nedskräpade att det knappt går att parkera. Marcus Korshöj som är anställd på butiken Chili är mycket trött på stökigheterna.

– Vissa av de här personerna kan inte bete sig. Ibland behöver man städa för att ens kunna parkera bilen på morgonen. Det är otroligt irriterande, säger Marcus Korshöj.

– Polisen kommer inte orka bry sig. De har andra saker att göra om kvällarna. De ungdomar som sköter sig bryr sig säkert om förbudet. Men de som missköter sig kommer förmodligen att fortsätta stöka ner. Jag vet inte om ett förbud kommer hjälpa alls tyvärr, säger Marcus Korshöj.

