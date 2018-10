De satte kvinnorna i fokus – och genusvetenskapen och Örebro på kartan: "Med tur och hårt arbete"

Fröet såddes alltså 1978, i kraften från den andra vågens feminism. Tio år senare formaliseras Kvinnovetenskapligt forum som arbetsenhet på högskolan, som drar i gång skriftserier och forskarutbildning. Eftersom ämnet var i sin linda i Sverige var internationellt utbyte ett naturligt inslag från start, och tvärvetenskapligheten en förutsättning för själva ämnet. Det handlade alltså inte om taktik, men blev framgångsfaktorer för stora anslag och möjligheten att kunna bygga upp fleråriga projekt med forskningscenter och utbyten. Örebro blir ett kraftcentrum för genusforskning som lockat ett hundratal gästforskare genom åren, med värdskap för internationella konferenser och en aktiv roll i både europeiska och internationella forskningsprogram. Den tidiga skriftserien ledde till att forskarna i Örebro snabbt kunde få uppmärksamhet och spridning för sina teorier om manligt motstånd och patriarkatet. En annan triumf blev avtalet med välrenommerade förlaget Routledge om en bokserie med fokus på feministiska studier och intersektionalitet.

Det är förstås en riktig resa från vad som startade med ett gäng unga doktorander som lyckades tjata till sig att få hålla i en tvärvetenskaplig enstaka kurs på en ung högskola i Örebro, till att bli ett eget forskarutbildningsämne med internationell ryktbarhet. Det är också en historia som visar utvecklingen av hur de akademiska förutsättningarna i Örebro förändrats och betydelsen av att vara universitet. Pionjärerna som drog i gång "Kvinnan i samhället" 1978 bodde i Örebro och undervisade på högskolan, men doktorera gick inte att göra här, det fick de göra i Uppsala och Göteborg.

– Hade vi ens kunnat föreställa oss att det skulle bli allt det som det är i dag, frågar sig Anna G Jónasdóttir efter att firandet fått alla att blicka bakåt, och tillskriver framgångarna tur och hårt arbete.

Den 40-åriga tidslinjen är alltså en historia om akademiska framgångar, men också om gemenskap och att hitta styrka hos varandra. Fredagarnas forumfika var en mötesplats exklusiv för kvinnor, och Gunnela Björk är en av de forskare som vittnar om betydelsen av att snabbt bli omhändertagen och hamna i ett sammanhang när hon kom till Örebro.

Idén om mötesplatser har fortsatt, och än i dag ordnas exempelvis genusmingel mellan forskare och andra yrkesgrupper runt om i Örebro län.

Nyfikenhet och nytta är ju också orden som valts för att beskriva ämnet. För akademisk prestige och teoretiska ramverk i all ära, det intressanta för oss utanför institutionens bubbla är ändå själva forskningens ämnen och dess resultat. Anna G. Jónasdóttirs teorier om kärleksmakt ger fortfarande unga människor aha-upplevelser. Glimtarna av olika aktuella forskningsprojekt ger ytterligare inblick i den kritiska blicken mot både maskulinitet, strukturer och själva forskningen.

Till exempel visar Sofia Strid att det gått att hitta ett sorts våldssamband mellan stater som satsar stora pengar på det militära försvaret och antalet mord där förövaren är man och offret kvinna. Hon ifrågasätter varför inte mer genusforskning sätter just våldet i centrum, med tanke på att det påverkar oss så mycket, kostar så mycket pengar och dessutom är något som vi alla oundvikligen måste relatera till.

Dag Balkmar ger exemplet på hur forskningen kan bidra med nya perspektiv till industrin, i det här fallet Volvo och projektet "Lastbilar för alla". Det finns en stark tradition runt vilken typ av ingenjörer som företaget rekryterar, men att underlätta för både kvinnor och personer med funktionsvariation att köra lastbil kan kräva en mer normkritisk innovation.

Ann-Charlotte Callerstig ger en tankeställare genom att belägga hur produktiviteten ökar i jämställda och inkluderande forskningsteam.

Gästforskaren Marc Lafrance har tittat på kvinnliga artister som vänder på könsrollerna i sina musikvideos, där alltså män utsätts för våld och som många kanske upplever som feministisk kraft och hämnd. Vid en närmare analys drar han slutsatsen att de tvärtom stärker bilden av våra traditionella könsmönster.

Smakproven från två doktorsavhandlingar i pipeline väcker också nyfikenhet. Båda handlar om homosociala mötesplatser, alltså sådana för personer av ett kön. Ida-Maria Börjesson tittar närmare på kvinnors moderna nätverkande: Är det en spegling av männens, eller är det något annat? Tobias Axelsson har undersökt pappaverksamhet, alltså en plats där män möts med sina barn. Det blir ett annat sätt att vara man på, eftersom omsorg och beroende inte är centrala i många andra sammanhang där män möts.

Vår tid är nu, säger Anna G Jónasdóttir, men konstaterar samtidigt att genusvetenskapen både ifrågasätts och ses som farlig. Hon lyfter fram att genusvetenskaplig utbildning förbjudits helt i Ungern. Men finns det också ett hot lokalt?

Ett inslag på jubileumsfirandet är studenter som berättar om hur de använt olika feministiska perspektiv på populära filmer, och kommit fram till nya insikter. I fikapausen frågar jag vilken termin de läser, och de berättar att de alla är A-kursare. Ska de fortsätta efter en termin måste de söka sig till något annat lärosäte i Sverige.

Oavsett om orsaken är en medveten prioritering eller om genusvetenskapen i Örebro varit bättre på att locka forskare än studenter väcker det frågetecken. Nog ska väl ett ämne ha två ben, både undervisning och forskning, för att stå starkt?

40 år av kvinno- och genusvetenskap i Örebro (urval)

1978 Den första kvinnovetenskapliga kursen, "Kvinnan i samhället", ges via Institutionen för sociologi.

1980-tal Kurser, konferenser och seminarier arrangeras på ideell basis.

1988 Kvinnovetenskapligt forum bildas som en arbetsenhet på högskolan.

1990 Utbildningsdepartementet beviljar särskilda medel till Kvinnovetenskapligt forum.

1991 Nyhetsbrev och Forum-luncher införs.

1992 Skriftserien startar, liksom den första forskarutbildningskursen.

1993 Internationella konferensen "Kvinnor och politik- strategier för förändring" hålls på Örebro slott.

1994 Rita Mae Kelly från USA blir första gästforskare, och skulle följas av många fler.

1995 Riksmöte för alla landets kvinnoforskningscentrum arrangeras i Örebro.

1995–1997 Flera forskare från Örebro medverkar i Kvinnomaktsutredningen och andra offentliga utredningen om kvinno- och genusforskning.

1997 Forum får basmedel från Högskolans fakultetsmedel.

1998 Nordisk forskingskonferens ordnas i Örebro, och ett 4-årigt samarbete med San Diego University i USA inleds.

2000 Anna Jónasdóttir blir gästprofessor.

2001-2002 De första doktoranderna antas.

2003 Kvinnovetenskap i Örebro blir ett eget forskarutbildningsämne.

2004 Kvinnovetenskap byter namn till genusvetenskap, och Kvinnovetenskapligt forum byter namn till Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS)

2006 Går ihop med Linköpings universitet och bildar Institutet för tematisk genusvetenskap, GI.

2007 GI får 20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i form av excellence-medel, och bildar Gexcel med internationellt gästforskarprogram.

2009 GI startar regelbundna dialoger med riksdagspolitiker.

2009 Liisa Huru förordnas som gästlärare och professor.

2010-2012 Vetenskapsrådet finansierar ett projekt om det feministiska civilsamhället i EU som leds av Sofia Strid.

2011 Liisa Huru blir professor i genusvetenskap.

2012 Gexcel-kollegiet blir en underorganisation till GI. Två doktorander antas. Vetenskapsrådet finansierar forskningsprojetet Feminist theorizing of intersectionality, transversal dialogues and new synergies som pågår till 2018.

2013 Jeff Hearn flyttar från Linköping och blir gästforskarprofessor i Örebro. Karlstads universitet involveras i samarbetet.

2013-2014 Lena Gunnarsson och Margunn Björnholm disputerar vid Örebro universitet.

2014 Rings - internationella föreningen för genusforskningsinstitutioner konstitueras i Örebro. Redaktörskapet för Tidskrift för genusvetenskap hamnar i Örebro, första forskningsanslaget från Vinnova och en forskargrupp om kritiska studier av maskuliniteter grundas.

2015 Samverkansplattformen Våldshubben lanseras, liksom ett nytt forskningsprogram och Sofia Strid blir första docenten i genusvetenskap på Örebro universitet.

2016 Första forskningsprojektet tillsammans med industrin (Volvo).

2017 Fjärde nordiska konferensen om maskuliniteter.

2018 Forskningsprojektet Våldsregimer har fått medel av Vetenskapsrådet.

Just nu: Professor och lektorat utlyst. Dessutom har rektor beslutat att en centrumbildning ska utredas.