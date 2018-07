Efter många larm – polisens vädjan till allmänheten: "Ge tusan i att grilla!"

Under lördagen har polisen i Region Bergslagen, där Örebro län ingår, fått ta emot en mängd samtal från oroliga invånare som sett andra personer grilla på allmän plats – trots eldningsförbudet som råder. Detta gör att mycket av polisens resurser får läggas på att åka runt och uppmana människor att släcka eldarna.

– Vi lägger en hel del tid på att åka ut och prata med folk och rapportera kring det här. Det är ju extremt stor brandrisk nu, säger Johan Wallenius, vakthavande befäl vid polisen i Örebro.

Vid 17.30-tiden berättar Johan Wallenius att det just då fanns flera pågående ärenden gällande grillning, i parker och vid badplatser bland annat.

– Vi vädjar att man ska ge tusan i att grilla! Det här tar mycket tid för oss och för räddningstjänsten.

Både via 114 14 till polisen och larmnumret 112 har man fått ta emot samtal om eldning under lördagen. Polisen vill givetvis också fortsatt få in information om när människor bryter mot eldningsförbudet.

– Vi vill förstås veta om det händer, vi vill ju absolut inte ha fler skogsbränder.

Polisen hänvisar till Länsstyrelsens hemsida där information finns om eldningsförbudet och vad som gäller.