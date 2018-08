"Efter semestern tar man tag i det och hör av sig hit": Här är familjerådgivarens vägledning i relationer som skaver

– Min erfarenhet är att på sommaren lägger man locket på. Man vill ha lugn och rutiner, och man vill åka på den där utlandsresan som planerat. Men sen efter semestern tar man tag i det och hör av sig hit.

Louise Nordström är familjerådgivare vid Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro, där man varje år ser en tydlig ökning av människor som söker hjälp direkt efter semestern.

– Väldigt många par som hör av sig vill försöka reparera relationen, medan andra har bestämt sig för att skiljas men vill göra det på ett schyst sätt – till exempel om man har barn ihop. Sen finns det par där en vill skiljas och en vill fortsätta, och där handlar det ofta om otrohet och att den ena träffat en annan.

Oavsett orsak och problematik är Louise Nordströms erfarenhet att det går att reparera det mesta om viljan finns.

– Ja, om båda parter verkligen vill så går det. Men om man låst fast sig i invanda mönster som sitter djupt, då är det svårt.

Så var längs vägen går det snett? Finns det några grundläggande saker att tänka på innan man plötsligt en dag står där med en annalkande separation runt hörnet?

Jo då, Louise Nordström har en del handfasta råd:

– Att fortsätta att vara nyfikna på varandra, att måna om varann och att ta sig tid med varandra. Det behövs ingen lyx, utan det räcker med att sätta sig ner och prata en stund varje dag.

Och då tänker du inte på sånt som middagsmat och vem som ska köpa mjölken?

– Nej, helst mer än så. Man behöver inte prata livets existens tre timmar varje kväll, men det är viktigt att visa intresse för sin partner genom att ta reda på vad den andra känner och tänker. Utan mobiltelefon, ska sägas. För om en eller båda samtidigt sitter och kikar ner i sin mobil blir det väldigt splittrat.

Det fysiska är en annan bit som Louise Nordström vill lyfta fram.

– Det behöver inte handla om sex, utan kan vara att man sitter tätt ihop i tv-soffan och håller om varann. Det är olika hur man vill ha det, men det händer att jag möter par som varit ihop i många år utan att varken ha pratat ordentligt med varann eller varit fysiska ihop. Vad återstår då? En relation handlar ju om att mötas.

Att båda tar delat ansvar ser Louise Nordström som ytterligare en viktig väg.

– Du kanske har en partner som är väldigt effektiv, men då gäller det att inte bli bekväm och glida undan. Båda måste göra sin del, och jobba som i ett team. Man kan vara duktig på olika grejer, och då är det inte svårare än att "om du fixar bilen, så kan jag handla". Och den där uppdelningen kan svänga över tid, så att man inte låter sig fastna i gamla mönster och börjar ta för givet.

Ett annat råd från Louise Nordström är att fundera över sättet man grälar.

– Det är så lätt att fastna i en kamp om vem som har rätt och fel, utan att lyssna på varann.

Här tipsar Louise Nordström om att skifta fokus, och utgå ifrån hur man själv upplever ett problem i stället för att pådyvla skuld över den andra.

– Att prata i "jag känner" i stället för att prata om hur "du gör".

Om vi ger oss in i det känslofyllda ämnet otrohet då? Är det något en familjerådgivare möter ofta?

Louise Nordström nickar.

– Om vi bortser från sexmissbruk och liknande ser jag ofta hur otroheten är en följd av en redan dålig relation. Jag tror inte att man är öppen för en ny relation om allt är bra hemma, och före otroheten finns oftast en lång period av problem och konflikter. Det handlar om att relationen inte fungerar, och då hittar vi otrohet som en väg ut.

Att vara otrogen är dock inget bra sätt att separera på, understryker Louise Nordström:

– Mitt råd är att söka hjälp så tidigt som möjligt – helst innan det gått så långt som till otrohet.

Du menar att man ska våga berätta för sin partner om sina tankar?

– Ja, att man ärligt förklarar att "det här funkar inte för mig, och jag vill träffa nån annan". Sen får man tillsammans ta tag i frågan om det går att hitta tillbaka. En gång i tiden har man ju varit bästa vänner, men en relation ska förstås tillföra något och inte tvärtom.

Kan du se nån röd tråd vad gäller ålder på de par som söker din och dina kollegers hjälp?

– Ja, rent statistiskt är det 35- till 50-åringar som oftast söker hjälp. Småbarnsåren kan vara en tuff period, men även när barnen flyttat hemifrån. "När boet blir tomt – vad ska vi med varandra till?" Men hit kommer allt från unga till pensionärer. De unga paren funderar ofta förebyggande, och för de över 60 kan det handla om att någon av parterna vill ha förändring medan den andra sitter nöjd. Livet blir annorlunda när båda är lediga.

Något konkret råd där?

– Att kommunicera, och att göra nåt tillsammans. Kanske kan man hitta ett gemensamt intresse, eller följa med på nåt som ens partner tycker om. Vem vet, kanske det visar sig att man tycker det är kul? Egentligen är vi människor inte annorlunda oavsett om vi är unga eller gamla. Vi behöver känna oss uppskattade här i livet.

Om Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro

►Adress: I Svenska kyrkans lokaler på Storgatan 27 A i Örebro.

►Erbjuder: Samtal och terapi för par och familjer, samt individuella samtal för människor i personlig kris. Personalen har psykoterapeutisk utbildning samt är utbildade i tros- och livsåskådningsfrågor. Alla samtal sker under tystnadsplikt.

►Drivs av: Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar.

► Vänder sig till: Alla boende i Örebro pastorat, eller i någon av dess anslutna församlingar. Bor du i annan del av länet? Kika på Svenska kyrkans webbsida svenskakyrkan.se vad som erbjuds inom ditt eget pastorat.

►Kostnad: 100 kronor per person per gång. Resten står kyrkoskatten för. Kostnadsfritt för de under 20 år. Man behöver inte ha en kristen tro eller vara medlem i Svenska kyrkan.

►Förebyggande arbete: Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro erbjuder också kursverksamhet i allt från kärleksvård till att komma loss från sorg och smärta efter en svår separation.

►Webbsida: svenskakyrkan.se/orebro/samtal-for-par-familjer-och-enskilda