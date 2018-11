En allt annat än präktig Mama – Emma Knyckare antastade Örebropubliken på Frimis

Det finns en speciell sorts drastisk mamma-humor som föds ur sömnlöshet och kroppsvätskor, ur att överväldigas av kärlek och beskyddarinstinkt, men samtidigt längta efter egentid och ett stort glas kallt rosé. Det är det här utrymmet som Emma Knyckares show "Årets Mama" mutar in perfekt – och Örebropubliken är med på noterna.

Emma Knyckare gav tidigare i år ut boken "Hit med flaskan" om att bli förälder. Som komiker är hon känd från både tv och olika radioprogram i P3. I år har hon dessutom varit extra aktuell som arrangör för den killfria musikfestivalen Statement i Göteborg, en motreaktion efter övergrepp på andra festivaler. Därför är det lätt att tro att det ska bli humor med knivskarp feministisk udd från Frimis-scenen - i stället blir det drastiskt, rått och tramsigt. Det kan låta som negativa omdömen, men det är något befriande över att våga skämta riktigt grovt om den ikoniskt ansvarstyngda mamma-rollen – och det uppskattas också av publiken. Med skämt som att likna sin bebis vid en tjackpundare i miniatyr och historier om att smita direkt från BB och köpa tetror av både Babysemp och lådvin vågar Knyckare ta risken att framstå som en riktigt dålig mor. Scenen där hon beskriver hur hon härmar sin man under en session hos parterapeuten är underbar, och sätter ljus på hur förbjudet det är som kvinna att barnsla sig och inte ta ansvar för relationen och kommunikationen.

Kvällens ämnen rör sig över hela skalan av familjebildandet och föräldrablivandet, från frierier och preventivmedel till gravid-appar och matnojor, vidare till förlossningar, barnnamn, amning, sömnlöshet, diskussioner på Familjeliv.se och samspelet med bonusbarn, könsroller och kärlekskriser. Precis som humor-kollegan Mia Skäringer tar hon till sång, och störst är nog jublet under Robyn-låten som fått den alternativa titeln "You can clean it on your own". Där lockar hon också till skratt med sin dans – kroppsspråket kunde utnyttjas mer när det nu inte är radio. En av kvällens största behållningar är annars när hon regelbundet antastar Malin och Tony i Örebropubliken. Då visar Emma Knyckare sin storhet som improviserande ståupp-komiker. Mer av det! På scenen finns också ett härligt och varmt samspel med husbandet, som består av Knyckares egen svägerska plus svåger – Matilda "Det brinner" Sjöström och Joakim Fritzner. Ljudet är lite högt, men musiken tillför både humor och lite mer finstämt innehåll.

Det här är Emma Knyckares första soloshow, och den bådar gott inför framtiden. Jag skulle som sagt önska lite mer kroppsspråk, men kanske också ett mer dynamiskt tempo. Det forcerade är en del av Emma Knyckares stil, men hon skulle vinna på att stanna upp lite mer vid de olika skämten och lita på materialet. Nu räcker betyget inte riktigt till en fyra, men det är en väldigt stark trea.

Recension

Humor

Betyg: Tre stjärnor

”Årets Mama - En föreställning om familjeliv, underliv och kärlek”

Emma Knyckare

Frimis salonger, 17 november 2018