Eva Hild fascinerar – "En särskild sorts skönhet, eller varför inte renhet"

Tänk ett jetplan som bryter ljudvallen och i supersonisk fart glider fram i luftrummet, eller när astronauter efter en våldsam och skakig uppfärd med ens slipper jordens dragningskraft och inträder i rymdens viktlösa och svävande tystnad; just så övervinner Eva Hild skulpturens komplexa materiella motstånd. Grandiost bryter hon konsthistoriens formvall: Allting tycks viktlöst och vänder elegant ut och in på det tredimensionella rummets gravitetiska tyngd. Friktionslöst intar hennes skulpturer våra sinnen i en utmanade lek med in- och utsida, kraft, rörelse, vila, bländande ytor och intrikata veckningar mellan tomhet och kropp.

Allting tycks viktlöst och vänder elegant ut och in på det tredimensionella rummets gravitetiska tyngd

Örebro Konsthall är förstås nöjda över att ha fått hit ett världsnamn som den svenska skulptören Eva Hild. Hon hyllas unisont nationellt som internationellt och ställer ut klotet runt. Kanske är det samtidigt lite märkligt att hennes arbeten tas emot just så konfliktfritt, utan invändningar – åtminstone av sin samtid. De pendlar ju mellan det bestämbara och det undanglidande, mellan suverän form och något främmande som tar plats i vår vardagsvärld. Aliens?

Konstens skulpturhistoria har från början handlat om att befria den ur sitt materials fängelse, en process som går att iaktta med fascination från de första kykladiska idolerna, människoliknande figurer formade redan för tusentals år sedan.

I en intervju här i NA inför utställningen menar Eva Hild att hon svarat på konsthallens försök att få henne hit, bland många andra erbjudanden, delvis tack vare OpenArt och att Örebro framstår för henne som en intressant konst- men framförallt skulpturstad.

Örebro är alltså kanske rent av en skulpturstad?

Jag tänkte på det efter att ha läst intervjun och hamnade först hos Mosjö-madonnans märkliga gestalt. Hon är en av de äldsta bevarade svenska skulpturerna med såväl kristna som hedniska drag. Med den som start finns det bra exempel på den skulpturala utvecklingen att finna lite varstans i kommunen - om man vill. Örebro är alltså kanske rent av en skulpturstad?

När Michelangelo skapade den välkända ”David” innebar det att bokstavligen befria den antika gestalten ur ett enda massivt block av Carrara-marmor. I den konstnärliga processen befriade han helt enkelt skulpturen ur sitt material.Sedan dess har skulptur som konstnärlig gestaltning genomgått många utvecklingssteg i takt med att -ismerna avlöst varandra i konsthistorien. Tre tydliga exempel finns att se i centrala Örebro.

Den nakne titanen, med klara antika referenser, befriar naturens krafter

”Befriaren” som står i Henry Allards park utanför Konsthallen är ett exempel på en neoklassicistisk skulptur, där den nakne titanen, med klara antika referenser, befriar naturens krafter och samtidigt blir en representant för den moderna tidens genombrott och industrialismens framväxt under förrförra seklet.På teaterplan står istället Rune Rydelius gestaltning av Hjalmar Bergmans ”Sagan”. Den hör i grunden istället till 1900-talets tidiga år och futurismen.

Hur kunde man få Michelangelos ”David” att röra sig och utstråla sin kraft och muskelmassa? Hur skulle man i formspråket manifestera futurismens vilja att skildra den framrusande modernitetens brådska och kraft? Rydelius inspirerades av en av de italienska futuristerna som ansåg sig lösa det – Umberto Boccioni – genom att göra förskjutningar och förflytta både tyngdpunkt och massa i en och samma gestaltning, men som i grunden ju ändå var lika statisk som den klassiske ”David”: med tydlig närvaro av massa och volym i en kropp.

Det är först med efterkrigstidens konkretism som konsten lämnar vår fysiska värld och öppnar ett eget universum med högst nya definitioner.

Det skulle ta tid, men skulpturalt löste Arne Jones det, en av få svenska skulptörer som bekände sig till konkretismens egen formvärld. I ingången till stadsparken här i Örebro står hans unika verk ”Balans” som ett av de bästa exemplen på denna formlösning på ett utmanande konstnärligt statement. Här är all kropp borta och endast en vacker struktur, likt ett partitur, anger hur vi i vårt inre kan uppleva eller för den delen fylla i volymerna och den gravitetiska tyngdens balansering i det fysiska rummet. Vi är ju som människor trots allt underkastade det kända universums fysiska lagar att relatera till.

Kroppars från- och närvaro, massa och rörelse, inre och yttre, manifesteras på olika sätt i dessa exempel och förstås på ett fantastiskt sätt hos just Eva Hild. Övertygande för hon vidare och extrapolerar skulpturens utvecklingssteg och inte minst denna önskan om att återge rörelse som futuristerna ville utforska. Hon gör det.

Blanka och rena ytor eller mörkt och hemligt i stilla håligheter.

I utställningen på Konsthallen får vi möta alla aspekterna av hur hennes konst utvecklats till vad den är idag. I en mening är den ju konkretistisk med ett mycket eget formspråk. Från en inre rymd strålar de som just konkretiseringar av en särskild sorts skönhet, eller varför inte renhet. Skulpturerna är en friktionslös upplevelse för ögat där blicken kan susa fram på ytorna, åka kana i det som är utsida och sedan insida och därefter konkavt och konvext, blanka och rena ytor eller mörkt och hemligt i stilla håligheter.

I samtidskonsten finns en tydlig tendens till ett närmande mellan konst och design/konsthantverk. Eva Hilds arbeten är tydliga exempel på det. Inte endast ur aspekten att hon är utbildad på HDK i Göteborg och började som keramiker för att sedan befria sig ur de konventionerna av hantverk kontra konstnärlig gestaltning.

Hennes sätt att sammansmälta de två i ett numera känt och uppskattat uttryck, är också som sådant såväl skulpturala verk, som att de på plats i det offentliga rummet utstrålar ett starkt drag av design/formreduktion. På så sätt förstärker de ofta platser eller rum där de placeras. De äger en sorts stämning lika mycket som de är sitt materiella uttryck i meningen konst/skulptur i rummet.

Det är kanske det som vi upplever så starkt som besjälning trots det strama formspråket och som hon själv menar är den inre ande och känsla som hon vill förmedla i sina arbeten.

Det många fängslas av i hennes skulpturer är det som framgången började med: de ultratunna keramiska verken där materialkänsla, hantverksskicklighet och vacker form blev så särpräglat och lyckat. Ett uttryck som hon sedan flyttat över i andra material som aluminium och till och med snö!

En krängning som tvingar oss att ompröva och ta nytt visuellt fäste

Hennes arbeten äger lika mycket hyperfinish som de är utsökt form och rumsliga ställningstaganden. Skulpturerna är tydliga samtidigt som de ständigt viker undan och krumbuktar sig. En iakttagelse av oss som betraktare besvaras med en krängning som tvingar oss att ompröva och ta nytt visuellt fäste.

Här finns även ett spännande barockt inslag. Jag skall inte trassla in mig i det eftermodernas filosofiska diskussioner och tolkningar kring det barocka vecket som begrepp, men musslans form, gömslet och vecket som någonting undanskymt i det som förefaller så tydligt redovisat i hennes former, bidrar naturligtvis till den totala lockelsen, för att inte säga fascinationen inför hennes verk.

Eva Hild på Örebro Konsthall är som utställning och positionering av henne i samtidskonsten överskådlig, rikt introducerande och inte minst imponerande.OpenArt nästa, eller…?!

*

KONST

Eva Hild

”Entity”

Örebro konsthall, pågår till och med 30 december

STEFAN NILSON