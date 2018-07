Få en skymt av Hollywoodskådisen – därför kommer Kinnaman till Örebro idag

Joel Kinnaman och Mahmut Suvacki driver hamburgerkrogen Lily's Burger som nyligen slagit upp dörrarna på Stortorget. I eftermiddag kommer de två till Örebro för ett besök på restaurangen.

I juni 2016 fick NA in ett tips om att Joel Kinnaman, känd från tv-serierna The Killing och House of Cards bland annat, var på besök i centrala Örebro. NA kunde senare avslöja Kinnamans besök var ett led i en framtida etablering av hamburgerkrogen Lily’s burgers.

När nyheten lades ut på NA:s Facebook svämmade kommentarsfältet över av glada utrop och läsare som hoppades att etableringen av Lily's Burger skulle innebära att Kinnaman kom till Örebro. Nu kommer han alltså till stan och vi bevakar besöket – håll utkik på NA.se under eftermiddagen.