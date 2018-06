Fjärde ritten för Hjärtebarnen - vill samla in 25 500 kronor: "Vi kommer nå målet med råge!"

De började den långa ridturen i torsdags i regn och rusk - men nu verkar vädret ha vänt, och bjuder istället dem på sol och värme.

Precis som förra året rider Erica Svensson och Sofia Larsson på de varmblodiga hästarna La Madonna och Mano. De rider en långdistans ritt från Örebro till Rånäs på elva dagar. Ritten är ungefär 30 mil. Och de beräknas vara framme vid målet på söndag.

Som tidigare år rider de för att uppmärksamma Hjärtebarnsfondens arbete.

- Vi rider för att vi vill uppmärksamma och bidra till Hjärtebarnsfonden och hjälpa hjärtsjuka barn att få hjälp och medicin - så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt, även fast de har hjärtfel, säger Erica Svensson och Sofia Larsson.

De fortsätter:

- Det är en fond som inte syns så mycket idag. Därför vill vi uppmärksamma det, eftersom att det är ett livsviktigt arbete.

Under rittens gång samlar de in pengar till Hjärtebarnsfonden. Hittills har de samlat in över 21 000 kr. Och de är säkra på att de kommer nå målet - 25 500 kronor, när de nått Rånäs.

- Vi kommer nå målet med råge!

► Vännerna rider för hjärtsjuka barn

► De rider över 30 mil för hjärtsjuka barn