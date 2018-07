Fler internationella artister än någonsin på Live at heart

Som en jämförelse var artister från 20 länder representerade förra året.

”Vi räknar med att landa på en dubblering av utländska akter under sommarens festival. Redan nu har vi passerat förra årets rekord med artister från 20 deltagande länder och är i nuläget uppe i 23 olika länder” säger Peter Åstedt, från bokningsgruppen på Live at Heart.

I dag gick festivalen även ut med att ytterligare 52 nya akter är klara.

"I dagens artistsläpp finns många guldkorn. Vi är väldigt glada över att presentera Kenichi Tamura från Japan som spelar en slags urban flamenco. Lukas Lauermann från Österrike som spelar cello på världsnivå och Ambre McLean som loopar fram låtarna på scenen är också något vi i teamet ser fram emot", säger Peter Åstedt.

Senaste klara artisterna: Clara Alm, NOJ, Arsadi, Julie Neff (Kanada), Moonshiners (Portugal), Rozalind Macpahil (Kanada), Mpho Ludidi (Sydafrika/Sverige), The Chickenpeas band, Alexandra Spicberga (Litauen), Ambre Mclean (Kanada), Pappercutz (Portugal), Novel Fae, Capitano (Tyskland), Mollie Minott, Drew Young Band (USA), Amy Lott (USA), Gabe Kubanda (USA), Tribe Friday, Jazzybit (Rumänien), Crooked Trees, Jordskred, Lukas Lauermann (Österrike), Mikaela Finne (Finland/Sverige), Elin K, Lobo Interestelar (Peru), Mister Roland (Portugal), Fede Cabral (Argentina), NazB (Schweiz), Defekta, Tom Valhjärta and the Echo Detour, Celeigh Cardinal (Kanada), Lovisa Krantz, Kris Gruen (USA), Annelu (Tyskland), New Silver Girl (Finland), Caroline Wickberg, Kenichi Tamura (Japan), Skidderpup (Kanada), Drottningen, Rånda, Jackie, Mikaela Simonsson, Ignore The Elephant, The Sissy Fits (Kanada), Re:Loud, Queen C, Anna Fogel, Martha Paton (England), Gaia Salamandra, Canary Islands, Dream Lake, Fayenne.

