Hallå där, Reidun – som efter sju år säljer sitt café i Örebro: Har du tröttnat på att baka?

Hallå där, Reidun – har du tröttnat på att baka?

– Absolut inte, men jag passade på att sälja till min kollega Evelina Johansson och hennes kille Andreas Sellin som ville skaffa nåt eget. Så jag har sålt med hjärtat, och det är viktigt för mig. Evelina är som mitt andra jag, och vi tänker likadant. Caféet kommer att behålla sitt namn, och fortsätta på samma sätt med fika och mat. Och hundar är fortfarande välkomna.

Så vad händer nu för din del?

– Jag slutar på fredag, och då ska jag först ta det lite lugnt och sen söka jobb. Jag skulle kunna tänka mig nåt inom bokföring, men jag är öppen för allt och är inte rädd för att prova på nytt.

Vad kommer du att sakna mest?

– Kunderna! Man har ju fått många vänner under de här åren.

Vill du passa på att hälsa något?

– Ja, ett hjärtligt tack till alla som varit här och förgyllt min vardag!

Det är ju inte bara du som försvinner, utan även dina hundar?

– Ja, jag tror att många kommer att sakna dem. Folk brukar titta in här bara för att hälsa, och ibland stannar hela dagisgrupper som går förbi. Från början hade jag Putte, som är 13 idag, och det var så det här med hundar i caféet började. Jag ringde miljökontoret och frågade, och just i den vevan ändrades reglerna så det gick bra. För snart två år sedan skaffade jag också Turbo, som var med här och satt i fönstret. Han var ju valp då, och folk kom in och ville säga hej.

Men även gästernas hundar får hänga med in?

– Ja, och efter att vi öppnade upp väggen här inne för några år sen har det blivit mer gott om plats.

Inga klagomål från hundrädda?

– Nej, inte många men däremot en del allergiker. Men det händer faktiskt att allergiker sitter här inne ändå, för att de tycker det är så mysigt med hundarna.

Ska det bli skönt med sovmorgnar?

– Jag är en morgonmänniska, så jag brukar vakna tidigt även när är ledig. Tidiga morgnar är en bra tid att jobba – man går här och fixar medan man lyssnar på musik och ljudböcker.

Kommer du ångra dig på fredag?

– Jag kommer säkert gråta när jag går härifrån, men jag ångrar mig inte. Nu går livet vidare, och jag vet ju att caféet är i goda händer. Visst har det varit slitsamma år, men det här har varit det roligaste jag gjort.