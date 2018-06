Här är artisterna som spelar på marknadsafton i dag

Först ut på Stora scenen är de fem bidragen i P4 Örebros deltävling i P4 Nästa, som startar klockan 16. De tävlar om att gå vidare till riksfinalen.

Artisterna är:

Les Gordons med låten "The Ones We Love"

► Läs också: Les Gordons om livet efter mellobubblan

Amanda Ekberg med "When Elephants Cry"

► Läs också: Amanda årets lokalartist på O, helga natt tack vare mormor

Electric Timothy framför "Old Ruffian"

Miss 4tune spelar "Live Free Die Well"

► Läs också: Miss 4tune tävlar med låten "Live free, die well" i Sveriges radios musiktävling – "Ett motto jag lever efter"

Pura Vida kör "Efterfest"

► Marknadsafton vill knalla vidare och bli mer av en festival: ”Vi har länge haft en önskan att marknaden ska växa”

Efter klockan 18 följer dessa artister:

Nisse P

Björn Wahlberg

► Läs också: Hello Ocean och Björn Wahlberg till Tjo i Tjögsta

Hello Ocean: Stina Svensson, sång, och Erik Slättberg, piano, är en duo som tillsammans hittat "ett uttryck med lika mängd rå nerv som musikalitet".

Lighthouse Sweden

Bandet är bildat av Linda och Mats Brandemark, och deras sound beskrivs som samtida amerikansk rock.

Lovisa Krantz

► Örebrotjejen skrev låt om att inte stressa in i förhållanden – nu spelas den i P3

Lula

Bandet Lula är från Sverige, men sångaren Jake Farrugia är från Australien. Deras senaste EP fick titeln "Now in 3D" eftersom låten Bright Eyes släpptes på tre språk: Engelska, tyska och spanska. Spelas den samtidigt blir det en sorts 3D-effekt enligt bandet.