Här är filmerna som visas på Stortorgets utomhusbio under Live at heart

Det blir både nostalgi och Örebrotouch i bioutbudet när Live at heart åter plockar upp storbildsskärmen på Stortorget med start fredagen den 7 september. Först ut är Örebrosonen Josef Fares debutfilm från 2000, "Jalla, jalla", därefter visas "Sunes sommar" från 1993 och sist på programmet står den nya filmen om vår folkkäre artist Ted Gärdestad, "Ted – för kärlekens skull" från 2018.

– Om sommarens vackra väder håller i sig så hoppas jag på att vi slår besöksrekord på utomhusbion i år, säger Daniel Lundsten.

Bio Roxy kommer också hinna öppna efter sommarens renoveringar och precis som på Stortorget är bioutbudet på Roxy gratis under Live at heart. Bland annat visas den svenska sci-fi familjefilmen "Ensamma i rymden" och den amerikanska independetfilmen "The song of sway lake". Dessutom visas två filmer med koppling till länet; "Kärlek och vilja" som Marcus Carlsson från Karlskoga ligger bakom samt Norabördige Erik Kammerlands film "Douche".

– Förutom publika filmvisningar så har vi ett program för filmskapare och bransch, säger Daniel Lundsten i pressmeddelandet och berättar bland annat om en filmpitchtävling med 10.000 kr i potten.

Nytt för i år är sektionen Would you buy this, där en panel med distributörer och festivalarrangörer ser film tillsammans med filmskapare och publik. Efter varje film diskuteras filmen, dess potential och möjlig distribution mellan panelmedlemmarna och filmskaparna.

– Jag hoppas på att alla som gillar eller arbetar med film kommer att få en mycket givande festivalvecka.

För filmentusiasterna finns även ett kortfilmsprogram att ta del av.

Årets biofilmer på utomhusbion är:

7 september kl 20.00: Jalla Jalla

8 september kl 16.00: Sunes Sommar

8 september kl 20.00: Ted – För Kärlekens Skull