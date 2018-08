På fredagens sista programpunkt står utomhusbio på schemat mitt i centrala Örebro. Klockan 21 visas Jumanji: Welcome to the Jungle.

Foto: Örebrokompaniet

