Historisk guidning i Karlslund – från 600-tal: "Det hade jag ingen aning om"

Guidningen är gratis för de som vill gå och det brukar komma mellan 20-25 personer.

– Jag har varit guide länge och det har varit mycket folk, trots värmen. När jag berättar för örebroarna om historierna så är det många som säger "det hade jag ingen aning om". Det finns mycket historia att berätta. Jag har även min ateljé här, där jobbar jag med målning, konst, färg och form, you name it, säger Ingrid Sundqvist och skrattar.

Ingrid berättar om fynden från vikningarna till ägarna Günthers som började bygga upp Karlslunds herrgård på tidigt 1800-tal.

– Första gången man läser om gårdsnamnet Karlslund är på 1590-talet. Hertig Karl, Gustav Vasas yngsta son, utsåg gården som låg här på åsen på den tiden att bli kungsladugård till Örebro slott. Gården skulle förse slottet med mat, säger hon.

Det är inte bara historier som berättas under guidningen utan också skrönor. Att barnen som pallade frukter var besvikna när ägarinnan åkte med sin elbil för då hörde de inte när hon kom, det var bättre om hon åkte häst och vagn tyckte dem.

– Vi har åkt ända från Nora och tänkte att det skulle vara bra att få motion, säger Gunnel Kiel och Ulla Pettersson, besökare.

Gunnel tycker det är riktigt mysigt i Karlslund och det är kul att det är både barn och äldre som besöker Karlslund.

– Ja verkligen och det är perfekt väder för en sån här grej, säger Ulla.

Herrgården har inte bara ägts av rika familjer utan det har också varit en flickskola.

– Här fick flickorna lära sig att räkna, skriva och ha gympa. "En uppfostringsanstalt" och sedan skulle de gifta sig rikt. Så i tjugo år var det en skola, berättar Ingrid.

Under guidningen får besökarna gå in i statarmuseet och se hur människorna levde på 1930-talet i Karlslund.

– Det är första gången som jag går med, säger Lennart Skoglund och kollar in det gamla köket.

Historien om Karlslunds herrgård som Ingrid berättar sträcker sig fram till nutid och flera av besökarna är nöjda med guidningen.

– Jag trodde inte att det fanns så mycket historia här, säger Ulla Pettersson som avslutar turen och tar en glass med Gunnel.

Det är som Ingrid sa i början av texten att besökarna reagerar med "det hade jag ingen aning om".