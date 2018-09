Under onsdagskvällen larmades polisen om ett inbrott på en adress i Vivalla.

Det var vid 21:39 som polisen fick in en anmälan om ett inbrott som skett i en lägenhet under kvällen. Inbrottet har skett efter 20:30 på onsdagen och inbrottstjuven uppges ha tagit sig in i lägenheten genom ett fönster.

Enligt anmälaren har inbrottstjuven orsakat stor oreda i lägenheten.