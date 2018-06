Indiepop och glada 80-talsinfluenser när lokala artister firar skivsläpp på Frimis

Tom Valhjärta and The Echo Detour firar släppet av albumet ”Convincement'' med tio nyproducerade spår. Skillnaden är stor jämfört med hans solo-EP Rat King från 2017 menar Tom Ericson.

– Soundet har förändrats en hel del. Alla i bandet har varit med och arrangerat och Philip Henning har producerat.

Jag gillar att sätta ord på mina egna känslor

Tom Ericsson hade först bandet Whaleheart, sedan soloprojektet Tom Valhjärta. Nu är det alltså åter ett band, med Arvid Saltin, Björn Ericsson och André Kvarnström (som även spelar trummor i Blues Pills), som står på Frimis scen.

Tidigare har musiken liknats vid Mumford and Sons, något som förpliktigar.

– De är ju lite för bra för att jämföras med, konstaterar Tom Ericsson, men tillägger att deras musik har en del inslag av folkrock, men kanske lite mer åt indiepophållet.Viktigast av allt är att få fram en dynamik till texter med ett starkt känslomässigt innehåll som övertygar lyssnarna, tycker Tom. Ordet "valhjärta" syftar också på ett ovanligt stort hjärta, och har inget med valåret 2018 att göra.

– Haha, nej, det vattnet vågar jag inte ställa mig i. Låtarna handlar mycket om kärlek och egna erfarenheter i livet, inte världsfrågor. Jag gillar att sätta ord på mina egna känslor, och jag vet att det handlar om saker som många stångas med på det individuella planet.

Onsdagens förband är Clara Alm. Hon är bodensaren som kom till Örebro för att läsa musikproduktion på Musikhögskolan.

För en månad sedan släppte hon singeln "Sleeping Pill" på Spotify, och den 29 juni kommer EP:n "Velvet" med totalt fyra låtar. Poppigt, funkigt och mycket elektroniskt kan publiken vänta sig. Influenser kommer antingen från glad 80-talsmusik eller starka ballader (tänk Björk och Kate Bush).

– Frimis blir största spelningen hittills för mig, så det är jättespännande, säger Clara Alm.

Hon försöker spela så mycket live som möjligt, och precis som Tom Valhjärta and The Echo Detour spelar hon på årets Live at Heart. På Frimis har hon med sig Martin Bohman på bas och Jonathan Lassila på trummor. Musiken både skriver och producerar hon själv.

– Just att producera själv känns lite som att bryta ny mark, särskilt som tjej, säger Clara Alm.

Förebilder i att behålla kontrollen över hela den kreativa processen hittar hon hos artister som Laleh, Ida Redig och Hanna Järver. I sommar kan Clara själv bli något av en förebild, som en av ledarna på NBV:s Martha Music Camp i Örebro för tjejer och icke-binära.

– Det kommer tolv personer från hela Sverige. Vi ska tillbringa fyra dagar i Musikhögskolans studio, skriva en massa låtar och producera dem ihop, säger Clara Alm.