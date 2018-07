JUST NU: 19-åring döms för mordet på Järntorget – skrev Batman-citat med offrets blod på spegel

Det var den 6 januari tidigare i år som mordet ägde rum. Den utåt sett färgglada offentliga toaletten på Järntorget förvandlades till en bestialisk mordplats.

Den åtalade, och numera dömda, 19-åringen hade tidigare anlänt från sin hemvist i Västergötland och mött upp sitt 24-åriga mordoffer på Centralstationen i Örebro, enligt polisens förundersökning. Knappt en halvtimme efter att de gjort sällskap kliver de in på den offentliga toaletten. Drygt en timme efter det kliver 19-åringen ut själv från toaletten. Han har då knivhuggit sitt offer till döds och rånat offret på knark, enligt åtalet.

När polisen anlände till platsen 39 minuter efter att mördaren klivit ut från toaletten finner de offret. Den första polisen på plats fotar också ett budskap som mördaren lämnat efter sig – i offrets blod. På en spegel har 19-åringen skrivit "Why so serious?", en passning till karaktären "Jokern" ur Christopher Nolans filmtrilogi om "Batman" som använder sig just av det citatet.

Ungefär samtidigt som polis anländer till Järntorget lämnar 19-åringen Örebro och återvänder till Västergötland. Två dagar senare grips han. Hemma hos 19-åringen hittar polisen kuvert adresserade till en polis i Örebro. I kuverten finns skrivna, kryptiska, meddelanden.

Mannen skyllde under rättegången mordet på en annan person, som aldrig namngavs. Nekade därmed till anklagelserna om mord. Rånet hade han dock erkänt. Men under den rättspsykiatriska undersökning som genomfördes av mannen tidigare i somras ska 19-åringen erkänt även mordet.

Åklagaren hade yrkat på 14 års fängelse om 19-åringen bedömdes vara skyldig till mordet, något som mannens försvarsadvokat Ylva Hagstedt motsatte sig. Hon hänvisade då till mannens låga ålder vid tidpunkten för mordet, 18 år, och att han därför borde få straffreduktion.

Tingsrätten valde att följa försvarsadvokatens linje om ett lägre straff. 19-åringen döms därför till 12 års fängelse. För en vuxen person hade straffet varit livstids fängelse.

I ett pressmeddelande skriver Tingsrätten i Örebro att det är bevisat att det var 19-åringen som mördade 24-åringen, och hänvisar till omfattande bevis som presenteras under rättegången. Bland annat ska offrets blod funnits på 19-åringens ryggäsäck, skor och mobiltelefon.

Tingsrätten skriver också att uppgifterna om att det var en annan person som utförde själva mordet inte är trovärdiga. Mördaren ska dessutom själv ha berättat om mordet för sina vänner.

