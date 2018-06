Kents struliga liv blev grund för låttexter: "Det är bra att det blir något vettigt av allt elände"

De kallar det riffbaserad hårdrock på svenska. Nyligen släppte Amok singeln "Kött och blod" och strax kommer albumet Livstid. Alla texter är inspirerade av Kent Svenssons liv och det är Fredrik Larsson, trummis och mångårig vän som har skrivit dem utifrån Kents berättelser genom åren.

Amok har funnits i cirka 1,5 år och startades av Fredrik och Daniel Bivesjö. Båda har en gedigen bakgrund inom musiken och ville göra något nytt, men hade svårt att landa i exakt vad.

Det var när Fredrik, som har varit trummis på Allsång på Strömpis, kom på att bjuda in Kent Svensson som gästartist till hårdrocksallsången som idén föddes.

– Jag har spelat med Kent tidigare. Då kom jag på att vi ska berätta Kents story i texterna, säger Fredrik.

Vi ses på NA:s redaktion och det har bara gått dagar sedan "Kött och blod" släpptes, en utelämnande låt om Kent och hans son, som också medverkar i musikvideon. Där framgår det att sonen suttit inne för grov misshandel och vållande till kroppsskada.

– Domen kom i samband med att jag kontaktat Kent för det här projektet. Kent häktades för medhjälp men släpptes sedan, fri från misstankar. Samma dag berättade han om känslorna kring händelsen och jag fick en tanke att uttrycka dem i en låttext. Texterna är inte så mycket händelser utan mer känslouttryck från hans liv.

Kent nickar instämmande där vi sitter.

– Jag tycker inte att jag har något att dölja. Det är bra att det blir något vettigt av allt elände som varit.

Kent växte upp i Sörbytrakten som äldst i en syskonskara på tre. Han berättar om ett tufft klimat med missbruksproblematik i närmiljön och om en spartansk uppfostran.

– Det fanns ingen indragen värme, ingen tv och man fick inte lyssna på stereo, minns Kent.

Tidigt sökte han sin tillflykt till musiken.

– Jag brukade gömma mig i ett kryp in under en spiraltrapp med en gitarr. Jag var kanske sju, åtta år när mamma hittade mig där. Jag försökte låta som klangen på gitarren med rösten, berättar Kent och ler åt minnet.

1977, när Kent var tolv år, dog hans pappa. Bara två dagar senare dog mormor och kort därefter även hans plastmorfar.

– Då brakade det i väg ganska hårt där hemma, säger Kent, som i samma veva drack sin första öl.

Hemma fanns det ingen direkt styrning. Han fick sköta sig själv så gott det gick. Skolgången blev kringflackande. Han var helt enkelt stökig och fick byta skola flera gånger.

Droger, främst alkohol, blev vardag för Kent.

– Jag hamnade på barnpsyk. Jag var ett maskrosbarn. Jag var en av de första i Sverige som satt häktad som var under 15 år. Det har varit mycket brottsligheter. Första gången jag blev dömd till fängelse var jag 18, 19 år. Jag har till och med brutit mig in i ett polishus och blivit utkastad, ler Kent snett.

När han var 14, 15 år blev han placerad i familjehem i Hovmantorp. Där var han i något år, som han minns det.

– Det var ett år av tystnad, jag tog inte en ton. Men så åkte jag in till Växjö med en kompis. Det skulle vara en spelning, ett band på ett torg och jag och kompisen blev tillfrågade om vi ville testa att jamma. Jag klämde i med "My baby drow up in a brand new Cadillac". Det ögonblicket minns jag tydligt, det var som om jag upptäckte min röst på riktigt för första gången.

Familjehemmet körde honom till en operasångare för att ta lektioner. Men han tog aldrig några.

– Jag minns att hon sa att jag var en otrolig vokalist men skulle jag fortsätta sjunga på det sättet skulle jag tappa rösten inom två månader. Men det gjorde jag inte, säger Kent.

I stället rymde han hem till Örebro och återerövrade sången.

Pneumonia lobsters var Kents första band. Han var 16, 17 år och det var ett punkband. Så småningom kom han i kontakt med Krister Rickardsson som spelade kompgitarr i metalbandet Limited där han blev med.

Han har också sjungit i bland annat Universe, Checkpoint Charlie och Crossroad Jam.

Tre gånger vann han Talangen, en i soloklassen, en med Limited och en gång med Universe.

– Kent är en enorm begåvning, säger Fredrik. Men han har aldrig nått ända fram. Han har blivit punkterad av livet.

I mitten på 1990-talet var Kent sångare i Crossroad Jam. Bandet åkte till USA, men när de kom hem tog det stopp.

Kent åkte dit för vållande till annans död, hamnade i fängelse och fick lämna Crossroad Jam.

Kent berättar lugnt och sakligt. Poängen är inte att få folk att tycka synd om honom.

– Det har varit som det har varit. Jag vill visa att det går att ta sig tillbaka. Att man kan komma tillbaka hur nedtryckt man än känner sig, hur låg ens självkänsla än är. Jag tror att alla kan associera till låttexterna utifrån sina egna händelser. Själv har jag haft en skyddsängel i Jesus. Jag fattade det bara inte själv förrän flera år senare, säger Kent, som nu är frälst.

Kent har försvunnit från Örebros musikscener flera gånger. När livet varit tufft har han sökt sin tillflykt till alkohol och även andra substanser. När dåvarande flickvännen, mamma till hans barn, dog dagen före sin 25-årsdag i mitten av 90-talet är ett tillfälle då livet rasat.

– Då blev det tufft, kommenterar Kent kort.

Så småningom mötte han kärleken igen. De gifte sig, men när det tog slut "ballade han ur" igen.

Det var i början av 2000-talet, i en lägenhet i Baronbackarna, som förändringen kom.

– Det var en hel del folk där som var påverkade och snurriga. Jag sprang runt och såg till dem, som jag brukade. Plötsligt kände jag: Nu orkar jag inte längre! Jag satte mig i soffan och sa: Jesus, hjälp mig. Han kom direkt. Det kändes som om jag fick en stor frid.

Han döptes i Mellringekyrkan, men tillhör nu Mikaels församling. Och de senaste åren är det främst där han har sjungit, tills Fredrik tog kontakt igen.

– Det här känns bra. Låtarna känns äkta, jag kan stå för dem. Jag vill visa att det finns en väg tillbaka även om man varit nere i skiten. För mig var den vägen Jesus Kristus. Han och musiken. Hade jag inte haft det hade det gått käpprätt åt helvete.

Amok

►Bandmedlemmar: Kent Svensson: sång, Daniel Bivesjö: bas, Ragnar Widerberg: gitarr, Fredrik Fernlund: gitarr, Fredrik Larsson: trummor.

Lyssna på singeln här nedan