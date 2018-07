Krångel med p-automaterna vid USÖ ger gratis parkering: ”Vi är medvetna om problemet”

För drygt en vecka sedan besökte Monica Dahlman USÖ då hennes man hade en tid bokad. När hon skulle betala för parkeringen så gick det inte.

– Jag tog in och ut kortet sex till sju gånger. Tillslut så fick jag biljetten, jag hade tur för att jag inte gav upp. Andra blev så arga så de åkte iväg, säger hon.

Monica Dahlman berättar att samma problem med parkeringsautomaten vid M-huset uppstod för cirka en månad sedan när hon var där.

– Man blir trött på det här. Det kommer folk utifrån som inte bor i stan och då är det viktig att det funkar, säger hon.

Jasmina Hadzijusufovic som är chef på strategisk samordning på USÖ, berättar att de är medvetna om problemet.

– Vi vet ganska mycket om problemet och är medvetna om att automaterna krånglar. Det är P-automaterna framför F och M-hus parkeringen som strular, säger hon.

Jasmina Hadzijusufovic berättar att det finns olika orsaker till att automaterna inte fungerar. Kommunikationen från automaterna är inte som den har varit tidigare.

– Det kan bero på att kontokorten som tillverkas är tunnare än vad de tidigare varit, vilket leder till att automaten inte känner av korten utan fjädrar tillbaka, säger hon.

Enligt Jasmina Hadzijusufovic så har man satt upp information på de automater som inte fungerar. Hon berättar att om det är strul med automaterna och man inte hinner betala och därmed får parkeringsböter, så vänder man sig till informationsdisken så kan sjukhuset makulera dem.

– Är automaterna ur funktion så är det gratis parkering, säger hon.

Jasmina Hadzijusufovic tipsar om ett knep för att underlätta betalning med kort i de aktuella automaterna.

– När man trycker in sitt kort så ska man fortsätta hålla in kortet med tummen under hela processen, då ska automaten känna av att det finns där, säger hon.

Hon berättar att problemet ligger hos leverantören Cale som måste lösa det men ännu har de inte fått någon återkoppling.

– Det blir en onödig hantering. Vi får inte in de intäkter på våra parkeringar som vi har. Dessutom upplever våra besökare frustration och stress i samband med att våra automater inte fungerar. För oss är det ett bekymmer som vi vill få åtgärdat, säger hon.

Monica Dahlman ska snart åka tillbaka till sjukhuset och hon hoppas att automaterna inte krånglar.

– Man tycker att det ska vara enkelt att stoppa in kort men nej, det är det inte. Vi åker snart tillbaka då är det bra om det funkar, säger hon.